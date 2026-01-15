El Gobierno investiga posible dumping en la importación de lavarropas chinos

El Ministerio de Economía ha iniciado una investigación sobre la llegada de lavarropas desde China, presuntamente a precios que no cubren los costos de producción. Esta acción podría derivar en medidas contra el dumping en el país.

El Gobierno argentino ha puesto en marcha una investigación para evaluar el ingreso de lavarropas extranjeros, específicamente desde China, que podrían estar siendo importados a precios que infringen las normas comerciales. El proceso se activa tras la solicitud de la firma DREAN S.A., con la colaboración de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE).

Motivaciones Detrás de la Investigación

La investigación tiene su origen en la denuncia de DREAN S.A., que alerta sobre prácticas de dumping asociadas con la importación de lavarropas provenientes de China. Estos electrodomésticos, de hasta 13 kilos de capacidad, son el foco de un análisis que busca determinar la competencia desleal en el sector.

Datos Claves y Resoluciones

El Ministerio ha emitido la Resolución 10/2026, formalizando el inicio de la investigación en el marco de la Ley 24.425 y el Decreto 33/2025. Estas normativas regulan las prácticas de comercio exterior y prevén medidas para proteger la producción nacional ante el ingreso de productos a precios inadecuados.

El dumping se define como la exportación de mercancías a precios más bajos que los del mercado interno del país exportador, lo que puede poner en riesgo a productores locales.

Resultados del Análisis Técnico

La CNCE ha evaluado los datos presentados por DREAN y, aunque no se ha determinado un daño significativo a la producción nacional, se ha encontrado evidencia suficiente para considerar una amenaza de perjuicio. Este análisis destaca un margen de dumping del 10,43% en las exportaciones chinas, sugiriendo que los precios de estos productos son sustancialmente inferiores a los del mercado local.

Impacto en el Mercado Local

A pesar de no identificar un daño crítico en los indicadores de producción y ventas, el organismo hizo hincapié en el drástico aumento de las importaciones chinas, que han subido un 590% en los últimos meses de 2025. Este crecimiento alarmante se traduce en una presión considerable para los productores argentinos.

El Cierre de Whirlpool: Un Síntoma de la Crisis

Como un indicador de la complejidad del sector, Whirlpool Argentina anunció el cierre de su planta en Pilar, afectando a 220 trabajadores. La empresa ha atribuido su decisión a la falta de competitividad en el mercado, acentuada por la fuerte competencia de productos importados.

Este cambio marca un giro en su operación en el país, trasladándose a un modelo comercial más ligero, el cual ha sido adoptado por otras multinacionales que han reevaluado su presencia en Argentina.

El Futuro de Whirlpool y el Mercado Global

La empresa matriz de Whirlpool, con sede en Estados Unidos, ha explicado que su decisión responde a la estrategia de concentrar inversiones en instalaciones más grandes y automatizadas, capaces de abastecer múltiples mercados. A nivel global, Whirlpool reportó ventas por US$ 19.000 millones en 2023, operando con más de 59.000 empleados en varias localidades.