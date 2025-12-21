Camioneta en contramano: choca y vuelca tras recorrer cinco cuadras

Un accidente de tránsito dejó seis heridos en el barrio de Flores, donde un hombre condujo en contramano durante cinco cuadras, generando caos en la mañana del domingo.

El incidente, que ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, involucró a una camioneta Chevrolet Tracker blanca y un Citroën gris que transportaba a una familia. Testigos afirmaron que el conductor de la camioneta cruzó un semáforo en rojo a gran velocidad.

Un testigo revela la situación

“Íbamos por Lafuente y él venía en contramano, rápido, borracho, y nos llevó puestos. No podía mantenerse de pie. Lo ayudaron a sentarse, no podía ni hablar”, relató el padre de la mujer que conducía el vehículo afectado a Todo Noticias.

Detalles del accidente

El hombre al volante de la Chevrolet Tracker, un individuo mayor, recorrió al menos cinco cuadras en dirección opuesta por Juan Bautista Alberdi. Finalmente, chocó contra el Citroën en el cruce con la avenida Lafuente, lo que provocó que la camioneta volcara y que el otro vehículo quedara completamente dañado.

Atención médica en el lugar

Los servicios de emergencia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistieron a seis personas, incluyendo a una menor de 11 años. Cuatro de los heridos recibieron atención en el lugar, mientras que dos más fueron trasladados a los hospitales Piñero y Álvarez.

Condiciones del conductor responsable

El conductor de la camioneta, presuntamente responsable del accidente, fue llevado bajo custodia al Hospital Piñero con heridas leves. La mujer al volante del Citroën sufrió un ataque de pánico y fue llevada al Hospital Álvarez.

Investigación en curso

Las autoridades están a la espera de los resultados del test de alcoholemia del conductor responsable y de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer las circunstancias del accidente.