Elimina fotos de archivos de Epstein: ‘Nada que ver’ con Trump, asegura fiscal adjunto

La controversia se intensifica tras la decisión de eliminar fotografías de los archivos de Jeffrey Epstein, en medio de acusaciones por la falta de transparencia del gobierno estadounidense.

El vicefiscal general de los Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó el domingo que la eliminación de imágenes, incluyendo una de Donald Trump, de la reciente liberación de archivos de Jeffrey Epstein, fue independientemente del presidente. Blanche mantuvo que las imágenes probablemente volverán a estar disponibles una vez se realicen las revisiones necesarias.

La Eliminación de las Imágenes: Una Resolución Temporal

Blanche indicó que las 16 imágenes retiradas fueron solicitadas por grupos de defensa de las víctimas. “No contamos con información perfecta”, declaró en el programa *Meet the Press*. “Cuando recibimos comentarios de estos grupos sobre fotografías sensibles, procedemos a eliminarlas mientras se lleva a cabo la investigación.”

Críticas a la Publicación de Documentos

Gloria Allred, defensora de los derechos de las víctimas, afirmó que el sistema ha fallado a los sobrevivientes al publicar archivos que podrían no haber sido editados adecuadamente. «Vi nombres de sobrevivientes que no deberían haber sido divulgados”, expresó en una entrevista con CNN.

Preocupaciones sobre la Privacidad de las Víctimas

Allred también manifestó su inquietud por la publicación de imágenes de potenciales víctimas que no fueron ocultadas. “Algunas eran de mujeres sin ropa, lo cual es completamente inaceptable”, agregó.

Demandas de Transparencia y Acciones Legales

Las declaraciones de Blanche y Allred se producen en un ambiente de crítica hacia la administración Trump. Los funcionarios demócratas alegan que el gobierno no cumplió con su obligación legal de liberar documentos de investigación en su totalidad. “Este lanzamiento inicial es insuficiente”, manifestó Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, en *This Week* de ABC.

Jeffries recordó que la ley requiere que el Departamento de Justicia proporcione una explicación escrita al Congreso y al público sobre la retención de documentos dentro de los 15 días. Las tensiones aumentaron cuando el representante Ro Khanna sugirió que deberían considerarse procedimientos de impeachment contra la fiscal general Pam Bondi por la inadecuada liberación de los archivos relacionados con Epstein.

Argumentos a Favor y en Contra de la Liberación de Documentos

Blanche defendió la decisión del gobierno al explicar que no contaban con el tiempo necesario para revisar todos los documentos y realizar las ediciones requeridas para proteger a las víctimas. “El mismo grupo que se queja de la falta de documentos es el que aparentemente no desea que protegamos a las víctimas”, comentó.

Las imágenes eliminadas del sitio del Departamento de Justicia incluyeron una foto del escritorio de Epstein en su mansión de Nueva York, donde eran visibles dos fotografías de Trump. Los demócratas en el comité de supervisión de la Cámara cuestionaron la necesidad de tal cobertura. “¿Es cierto, Pam Bondi? Necesitamos transparencia para el público estadounidense”, publicaron en X.

La Polémica Continúa

La crítica a los cambios en los archivos resalta la tensión política en torno a esta liberación de documentos, con acusaciones de que las imágenes han sido editadas para perjudicar políticamente a ciertos individuos. Los republicanos en el comité defendieron su posición, sugiriendo que los demócratas están manipulando la situación en su beneficio político.

Por otro lado, tanto Bill como Hillary Clinton enfrentan presiones para testificar ante el comité, mientras que los republicanos piden un enfoque más equilibrado en la evaluación de los documentos, destacando la importancia de proteger la identidad de las víctimas, pero advirtiendo sobre ediciones demasiado agresivas.

La controversia no parece tener fin, y el escrutinio sobre las acciones del gobierno en este caso podría redefinir la narrativa política en torno a uno de los escándalos más notorios de la última década.