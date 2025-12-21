¿Los Bears se Mudan a Indiana? Amenazan con Abandonar Illinois por Cuestiones Legales

Los Chicago Bears, uno de los equipos más emblemáticos de la NFL, han hecho un anuncio sorprendente sobre sus planes para un nuevo estadio que podría cruzar el límite estatal. La franquicia ha comenzado a evaluar opciones en Indiana debido a la falta de avances legislativos en Illinois para concretar su anhelado proyecto.

El presidente y CEO de los Bears, Kevin Warren, expresó en una carta abierta que, ante la incertidumbre y los retrasos en el estado, están considerando la posibilidad de trasladar su futuro estadio a Indiana. Esta posible mudanza no es un intento de presionar a las autoridades, sino una respuesta a la necesidad institucional de garantizar el futuro del equipo.

La Búsqueda de un Estadios Moderno

Desde hace un tiempo, la franquicia ha buscado reemplazar el histórico Soldier Field, que es el estadio más antiguo y pequeño de la liga. Warren enfatizó que Arlington Heights es, por ahora, su opción preferida, pero la falta de apoyo político y financiero ha llevado a los Bears a explorar más allá de Illinois.

Inversión y Apoyo Público

Warren aseguró que los Bears están dispuestos a realizar una inversión privada de más de 2 mil millones de dólares, lo que representaría una de las mayores inversiones en la historia de la liga. Sin embargo, el equipo solicita apoyo en infraestructura y previsibilidad impositiva para llevar a cabo el proyecto sin depender de fondos estatales.

El Futuro del Proyecto

Ante la falta de iniciativa por parte del gobierno de Illinois, que ha mencionado que el proyecto no será una prioridad en 2026, el equipo planea ampliar su búsqueda. Aunque Indiana se ha mencionado como una opción, Warren dejó claro que seguirán considerando lugares dentro del mismo estado.

El interés de Indiana no es nuevo. Hace poco, la Legislatura estatal propuso un fondo para atraer franquicias deportivas, aunque su enfoque no era específicamente sobre los Bears. Sin embargo, esa iniciativa ha sido vista como una apertura hacia la NFL.

Consideraciones Clave para la Decisión

A pesar de las posibilidades en Indiana, Arlington Heights sigue siendo la favorita. La franquicia adquirió el antiguo terreno del hipódromo en febrero de 2023, donde tiene planes de desarrollar un moderno complejo que incluiría no solo un estadio, sino también áreas comerciales y de entretenimiento.

Las ventajas que ofrece Arlington Heights, como la disponibilidad de tierras y la cercanía a sus abonados, siguen siendo factores determinantes para el futuro del equipo. Más del 50% de los abonados viven a menos de 40 kilómetros de la zona, lo que refuerza la necesidad de un nuevo estadio que se adapte a sus necesidades.