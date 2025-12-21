Intensas Negociaciones con Bancos Internacionales

En una semana inesperada, el mercado cambiario argentino ha visto la intervención del Tesoro para controlar la volatilidad del dólar. ¿Qué significa esto para el futuro inmediato?

Durante los últimos días, el Tesoro ha tomado medidas activas, vendiendo divisas para estabilizar el precio del dólar. Este movimiento llega después de un comienzo de semana optimista en el mercado cambiario.

Ventas del Tesoro en el Mercado

El jueves, el Tesoro realizó ventas de aproximadamente u$s150 millones, sumando a los u$s17 millones vendidos el martes y u$s20 millones el miércoles. Al inicio de la semana, había adquirido u$s320 millones, según el informe del Banco Central.

El saldo neto positivo en diciembre se ha reducido a u$s396 millones, aunque sigue superando los u$s280 millones de noviembre, de acuerdo a la consultora PPI.

Próximo Vencimiento de Deuda en Dólares

El próximo 9 de enero, el Gobierno argentino debe afrontar un vencimiento de deuda de u$s3.700 millones. Este pago corresponde a bonos en manos de inversores privados, además de otros u$s500 millones que deben a organismos estatales, según la consultora 1816.

Los analistas sugieren que lo ideal sería adquirir los dólares en el mercado, aunque reconocen el aumento de la incertidumbre en las negociaciones con bancos internacionales, que podrían ofrecer un esquema de recompra (repo).

Proyecciones de Compras de Dólares para el Nuevo Año

Con miras al primer trimestre, el programa monetario oficial prevé la compra regular de dólares, equivalente al 5% del volumen diario del mercado cambiario. Esto se traduce en alrededor de u$s30 a u$s35 millones por día, sumando entre u$s600 y u$s700 millones mensuales, y potencialmente u$s7.000 a u$s8.000 millones anuales.

Bausili, titular del Banco Central, destacó que estas compras dependerán de la demanda de dinero y los flujos del mercado cambiario, no descartando adquisiciones adicionales que podrían llegar hasta u$s10.000 millones.