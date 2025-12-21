Más Humanos que Máquinas: Un Perfil Revelador

La crisis de la comunicación política es evidente: los cambios en la sociedad y la tecnología han dejado atrás a quienes se aferran a antiguos paradigmas.

El panorama electoral de hoy revela sorprendentes resultados que pocos podían prever. A medida que los gobiernos intentan adoptar reformas esenciales ante la cuarta revolución industrial, enfrentan una resistencia feroz de sectores que se consideran vanguardistas, pero que a menudo están anclados en el pasado.

Desafíos de una Comunicación Obsoleta

En el mundo empresarial, algunos líderes han logrado adaptarse a las nuevas realidades. Empresas como Airbnb, Uber y Amazon se han transformado en gigantes globales al evolucionar junto con las demandas contemporáneas. Por el contrario, organizaciones como Kodak, que no supieron innovar, han desaparecido.

Un Cambio en los Ciudadanos

El verdadero desafío reside en la desconexión entre los líderes políticos y la sociedad actual. Muchos de ellos aún utilizan estrategias y mensajes que funcionaron hace una década, mientras que hoy solo generan desinterés. En lugar de afrontar problemas actuales, continúan enfrascados en disputas del pasado.

El Periodismo como Pilar Democrático

El ejercicio del periodismo profesional resulta fundamental en una democracia saludable, y molesta a aquellos que se consideran «dueños de la verdad». Cada vez más, la crítica debe ser valorada y no penalizada.

Replanteando el Modelo Social

Las instituciones occidentales fueron creadas entre los siglos XVII y XIX, inspiradas en un modelo mecánico que pretendía gestionar la sociedad de manera lógica y racional. Sin embargo, este enfoque ha quedado obsoleto con la llegada de la cuarta revolución industrial, que favorece la flexibilidad y la creatividad.

La Evolución del Ser Humano

Desde nuestros ancestros más primitivos, la capacidad de crear herramientas ha definido a nuestra especie. En las últimas décadas, hemos vivido avances tecnológicos sin precedentes. Desde 2007, la ciencia ha progresado más que en los tres millones de años previos, impulsando cambios en nuestra forma de vida.

La Tecnología como Transformación

Cada avance tecnológico ha modificado nuestras costumbres y hasta nuestra forma de relacionarnos. Por ejemplo, la domesticación del fuego no solo nos permitió cocinar, sino también desarrollar una comunicación más compleja y simbólica.

Del Modelo Mecánico a la Flexibilidad

Resulta imprudente pensar que tenemos todos los datos para evaluar la dinámica política actual desde un enfoque rígido. La lógica y el razonamiento deductivo no son suficientes si no están respaldados por una comprensión profunda de la realidad y una medición constante de resultados. La falta de una estrategia coherente en la comunicación política puede llevar al fracaso.

* Profesor de la GWU. Miembro del Club Político Argentino.