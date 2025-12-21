Partidos Tradicionales Anuncian Su Retiro de Consultas Interpartidistas 2026

La salida de importantes partidos políticos de la consulta presidencial prevista para 2026 redefine las estrategias electorales en Colombia. ¿Qué implicaciones tendrá este movimiento en la carrera hacia el Congreso y la Presidencia?

Los partidos políticos y movimientos ciudadanos en Colombia están ajustando sus tácticas ante las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Con una consulta de precandidatos programada para el 8 de marzo, coincidiendo con las elecciones al Congreso, se buscará seleccionar un solo candidato que compita en la primera vuelta de mayo.

Desarrollo de la Consulta Interpartidista

Varios partidos habían manifestado su interés en participar en esta consulta ante la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la reciente formación de la coalición «La Gran Consulta por Colombia», con precandidatos como Vicky Dávila y David Luna, ha llevado a que algunos partidos reconsideren su participación, revelando una fragmentación en los mecanismos de selección de candidatos.

Partidos que se Retiran

El Partido Conservador fue el primero en anunciar su salida de la consulta interpartidista. Su presidente, Efraín Cepeda, señaló que la falta de consenso interno hacía remota una participación conjunta con otros movimientos políticos. “Veo remoto que participemos en una consulta interpartidista”, afirmó Cepeda.

El Partido Liberal siguió los pasos del Conservador al enviar una carta al CNE declinando su participación, optando por no someterse a un mecanismo que, según fuentes cercanas, carecía de acuerdos claros sobre alianzas y candidaturas.

Asimismo, el partido Cambio Radical, liderado por Germán Vargas Lleras, también se retiró, citando un análisis interno que llevó a la decisión de no participar en la consulta.

Los Afectados y el Futuro de la Consulta

Esta serie de retiradas ha dejado a la consulta interpartidista con un panorama incierto. A pesar de los contratiempos, el Centro Democrático, bajo el liderazgo de Álvaro Uribe, mantiene su propuesta para la consulta, aunque contempla la posibilidad de recurrir a encuestas para elegir a su candidato.

En el entorno del gobierno actual, se mencionan nombres como Carlos Caicedo y Luis Carlos Reyes. Sin embargo, la relación con el presidente Gustavo Petro se ha deteriorado, lo que complica la formación de una coalición unificada.

Potenciales Nuevos Participantes

El partido La U está considerando unirse a la contienda, con especulaciones sobre el exembajador Roy Barreras como posible candidato. En este marco, se observa una creciente preferencia por mecanismos internos como las encuestas, dejando de lado las consultas abiertas.

La reconfiguración de las estrategias de los partidos político se vuelve cada vez más evidente, en medio de un clima electoral dinámico y lleno de incertidumbres.