¡Camiseta de la Selección Argentina en Mercado Libre a precio rebajado!

Descubrí cómo hacerte con la indumentaria oficial de la Selección a precios sorprendentes y accesibles.

Acceder a la camiseta de la Selección Argentina ahora es más fácil que nunca. En un mercado donde los precios suelen ser excesivos, Mercado Libre presenta una oportunidad única para conseguir la indumentaria oficial de Adidas, tal como la utilizan los ídolos del fútbol argentino, como Messi.

Recientemente, la tienda oficial de Adidas ha comenzado una campaña de liquidación que ofrece descuentos atractivos en varias versiones, que llegan hasta el 60%.

Cómo Conseguir la Camiseta a un Precio de Oferta

Para aprovechar al máximo los descuentos de febrero de 2026, hay tres claves que permiten una significativa reducción en el precio final.

Los pasos para lograrlo son:

1. Oferta del Día

Artículos como la Camiseta Titular Authentic pueden encontrarse a un precio rebajado de $199.999 a menos de $80.000.

2. Cupones de Descuento

En redes como X, diversos códigos promocionales ofrecen un 10% a 15% de descuento adicional al finalizar la compra. Algunas opciones populares incluyen APP para compras desde el celular y códigos de temporada.

3. Opciones de Financiación

A diferencia de los pagos en tiendas físicas, Mercado Libre permite la compra en cuotas sin interés, lo que ayuda a mitigar el impacto de la inflación.

Con estos descuentos, una Camperita Titular Argentina 2024 podría llegar a costar hasta $10.000 menos usando cupones como ESHOY22 o LLEGO22.

No Te Quedes Sin Tu Prenda Original

Un temor común entre los compradores online es recibir un producto no auténtico. Al adquirir la camiseta a través de la Tienda Oficial de Adidas, asegurás tu compra gracias a su garantía de calidad.

Las opciones disponibles son:

Versión Fan (Aereoready)

Podés encontrarla por menos de $60.000 aplicando los descuentos.

Versión Jugador (Heat.Rdy)

Este modelo premium, normalmente más caro, ahora es accesible gracias a las ofertas vigentes.