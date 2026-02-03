Mariana Mei: «El Gobierno aceptaría una ley de reforma laboral con cambios»

Las sesiones extraordinarias han iniciado con un sólido y aguerrido temario que desafía al Gobierno argentino. Del 1 al 27 de febrero, los legisladores tendrán la oportunidad de abordar cinco iniciativas cruciales que podrían marcar un rumbo significativo.

La reconocida periodista parlamentaria, Mariana Mei, destacó que la agenda incluye reformas muy esperadas, entre ellas, la reforma laboral y la modificación de la Ley Penal Juvenil. “Este es un paquete ambicioso para un tiempo tan limitado, lo que anticipa intensas negociaciones y resultados variados entre los proyectos”, señaló.

Guerra Interna en el Gobierno: ¿Puentes o Muros?

Dentro del oficialismo, Mei identificó dos corrientes claras con posturas divergentes. “Por un lado, están quienes están abiertos a modificaciones, y del otro, un sector más rígido que rechaza cualquier cambio”, dijo, refiriéndose a los allegados a Santiago Caputo y Federico Sturzenegger.

El objetivo del Gobierno es alcanzar algún tipo de legislación, aunque esta no se ajuste completamente al proyecto original. “Lo ideal sería conseguir una ley de reforma laboral, aunque contenga modificaciones, antes que no obtener nada”, argumentó. Esto permitiría al Ejecutivo demostrar su capacidad de maniobra en el Congreso.

El Rol de los Gobernadores y la Emergencia por Incendios

Mei también resaltó la influencia de los gobernadores, quienes han logrado incluir la emergencia por incendios en el orden del día. “Cuando se organizan, logran avanzar”, afirmó, advirtiendo que otros temas podrían quedar rezagados por la falta de comisiones adecuadas.

Modificación de la Ley Penal Juvenil: Un Debate Recurrente

Otro punto central de la discusión es la modificación de la Ley Penal Juvenil, en particular, la posible baja de la edad de imputabilidad. Mei sugirió que el Gobierno podría estar dispuesto a hacer concesiones. “Fijar la edad en 14 años, en lugar de 13, podría ser una salida”, opinó.

El avance hacia la aceptación de los 14 años podría facilitar que el oficialismo progrese políticamente. Recordó: “Hubo un dictamen reciente que establecía esta edad, que es lo que pudo conseguir el Gobierno anteriormente”. Aceptar un enfoque más flexible permitiría evitar un estancamiento en la conversación.

La visión de la periodista es clara: el oficialismo está decidido a cerrar este período extraordinario con un logro visible. “Si no se concretan todos los cambios, al menos se busca finalizar con una reforma laboral aprobada”, concluyó.