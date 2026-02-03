El empleo formal sigue en caída bajo el proyecto de modernización laboral

La discusión en el Congreso sobre la Ley de Modernización Laboral se desarrolla en medio de una crisis laboral que afecta a miles de argentinos. Las proyecciones indican que esta medida podría no ser suficiente para revertir la alarmante tendencia del empleo.

La reciente Ley de Modernización Laboral ha sido objeto de intenso debate en el ámbito parlamentario, en un contexto donde el desempleo formal en Argentina sigue en aumento. Un nuevo informe sugiere que la propuesta del gobierno no alcanza para cambiar las dinámicas del mercado laboral. Mientras el empleo registrado disminuye, modalidades de trabajo más precarias, como el cuentapropismo, se vuelven comunes ante la escasez de trabajos asalariados.

Empleo Formal en Declive

De acuerdo con un análisis de Síntesis Económica Semanal de la Fundación Capital, desde que Javier Milei asumió la presidencia, se han perdido 177.000 empleos en el sector privado y 63.000 en el público, sumando un total de 240.000 puestos de trabajo eliminados. Más preocupante aún, esta caída se ha mantenido: entre junio y octubre, el sector privado experimentó cinco meses continuos de bajas laborales, en un entorno de estancamiento económico.

El Aumento del Trabajo Informal

La reconfiguración del mercado laboral es evidente; el trabajo independiente y no registrado ha empezado a absorber parte del impacto negativo. Desde noviembre de 2023, se han sumado 106.000 monotributistas y autónomos, y en el tercer trimestre de 2025, 280.000 trabajadores independientes no registrados más que el año anterior fueron contabilizados. Sin embargo, este fenómeno trae consigo consecuencias negativas, como una menor contribución al sistema de seguridad social y una reducción en la cobertura de salud.

Un Preocupante Escenario de Informalidad

La informalidad en el trabajo ha alcanzado niveles alarmantes. Al concluir el tercer trimestre de 2025, el 44% de los trabajadores se encontraba fuera del marco legal. Entre los cuentapropistas, la cifra asciende al 65%, y un 36,7% de los asalariados también carece de protección laboral básica, lo que deja a casi la mitad de los trabajadores sin beneficios como jubilación o cobertura de accidentes de trabajo.

Nueva Propuesta de Modernización Laboral

Bajo este panorama, el proyecto de ley será debatido en las sesiones extraordinarias del Senado. Según el estudio mencionado, la propuesta busca reducir la litigiosidad, actualizar normativas obsoletas y flexibilizar la organización del trabajo. Entre sus puntos destacados, redefine la relación entre los trabajos asalariados y los independientes, crea un fondo para indemnizaciones, limita honorarios judiciales y agrega «nuevas modalidades» como el banco de horas y la fragmentación de vacaciones.

Impacto Limitado y Desafíos Persistentes

A pesar de los cambios propuestos, Fundación Capital advierte que el impacto real del proyecto en los costos laborales será mínimo y estará concentrado en nuevas contrataciones. La tendencia de disminución en el empleo formal es un problema estructural que no se solucionará solo con modificaciones normativas.

Crecimiento Estancado del Empleo Privado

Entre 2012 y 2025, los asalariados privados aumentaron apenas un 3%, mientras que el crecimiento del empleo formal se sustentó principalmente en el sector público y en el trabajo independiente. En su análisis, el informe señala que, aunque necesaria, la modernización laboral es claramente insuficiente. Sin una estrategia de desarrollo económico que fomente un crecimiento estable y sostenible, la crisis del empleo continuará en ascenso.