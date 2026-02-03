Resultaron los números ganadores de la quiniela del 2 de febrero de 2026: ¡Descubre los favoritos!

¡Conoce los resultados de la Quiniela del 2 de febrero de 2026!
La popular Quiniela de Argentina, un juego de azar que fascina a miles, ofrece resultados emocionantes cada día. Aquí, descubrí los números ganadores de la jornada.
Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 2 de febrero
Los números ganadores en la categoría Previa son:
- 3281
- 4647
- 4543
- 1595
- 6445
- 1761
- 6750
- 7635
- 0891
- 1069
- 2636
- 6090
- 5057
- 5831
- 4172
- 9746
- 5326
- 6158
- 9599
- 7942
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 2 de febrero
En la categoría Previa de cada provincia, los números ganadores son:
- 2112
- 3441
- 7920
- 2155
- 8857
- 9391
- 9610
- 8928
- 3337
- 1584
- 9567
- 4195
- 1805
- 7587
- 8928
- 8688
- 7124
- 0520
- 7587
- 0105
Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 2 de febrero
Los números ganadores en la categoría Primera son:
- 8532
- 7676
- 3682
- 6056
- 1290
- 9332
- 6407
- 5504
- 9765
- 4679
- 9577
- 6773
- 1510
- 1398
- 6816
- 1991
- 8814
- 7912
- 4696
- 7401
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 2 de febrero
Los números ganadores en la categoría Primera de las provincias son:
- 3089
- 1036
- 5851
- 9570
- 3483
- 4960
- 3385
- 5979
- 4270
- 1372
- 2804
- 3685
- 3022
- 8851
- 5783
- 6471
- 7187
- 5552
- 8371
- 3122
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 2 de febrero
Los ganadores en esta categoría son:
- 0075
- 9497
- 0075
- 6054
- 8981
- 3345
- 2505
- 9660
- 8171
- 5202
- 0371
- 5853
- 0387
- 8757
- 8105
- 4887
- 6965
- 7643
- 6586
- 4153
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 2 de febrero
Los números ganadores en las provincias son:
- 6809
- 5682
- 7728
- 1672
- 2220
- 1746
- 0053
- 3321
- 8876
- 5479
- 7272
- 1758
- 0597
- 0759
- 5868
- 2573
- 5633
- 5270
- 3949
- 9203
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 2 de febrero
En esta categoría, los números ganadores son:
- 4919
- 8214
- 9210
- 2786
- 1162
- 1957
- 2200
- 2197
- 0638
- 2187
- 3004
- 8059
- 7705
- 4443
- 9772
- 1095
- 6902
- 1380
- 6858
- 8813
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 2 de febrero
Los ganadores en las provincias son:
- 9295
- 3190
- 0514
- 1342
- 3573
- 5446
- 7097
- 8382
- 3707
- 9553
- 8272
- 6428
- 6050
- 6401
- 9508
- 7208
- 7948
- 6277
- 5928
- 8556
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 2 de febrero
Por último, en la Nocturna, los números ganadores son:
- 5867
- 0134
- 2735
- 6788
- 1369
- 6415
- 1836
- 1587
- 3932
- 8145
- 4452
- 2098
- 5132
- 8407
- 7596
- 1193
- 3014
- 9510
- 6802
- 0296
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 2 de febrero
En las provincias, los ganadores en la Nocturna son:
- 3563
- 8455
- 6572
- 0510
- 2526
- 0279
- 0313
- 6140
- 2536
- 0461
- 5316
- 5181
- 0172
- 8536
- 5456
- 6387
- 4821
- 3853
- 2172
- 5336
Resultados de la Quiniela del 2 de febrero de 2026 por provincia
A continuación, los números ganadores por provincia:
Córdoba: Previa: 8339 | Primera: 5783 | Matutina: 6548 | Vespertina: 8591 | Nocturna: 2310.
Santa Fe: Previa: 0855 | Primera: 7845 | Matutina: 6682 | Vespertina: 0987 | Nocturna: 6107.
Entre Ríos: Previa: 1689 | Primera: 6968 | Matutina: 3563 | Vespertina: 7322 | Nocturna: 4417.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego permite a los apostadores elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y el 9999, pudiendo jugar a la cabeza (primer lugar) o a los premios (del 1 al 5, del 10 o del 20). La cantidad de cifras apostadas y la ubicación elegida determinan el monto del premio.
Sorteos de la Quiniela
Se realizan cinco sorteos diariamente de lunes a sábados a las siguientes horas:
- Previa: 10:15 hs.
- Primera: 12:00 hs.
- Matutina: 15:00 hs.
- Vespertina: 18:00 hs.
- Nocturna: 21:00 hs.