martes, febrero 3, 2026
Sociedad

Resultaron los números ganadores de la quiniela del 2 de febrero de 2026: ¡Descubre los favoritos!

¡Conoce los resultados de la Quiniela del 2 de febrero de 2026!

La popular Quiniela de Argentina, un juego de azar que fascina a miles, ofrece resultados emocionantes cada día. Aquí, descubrí los números ganadores de la jornada.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 2 de febrero

Los números ganadores en la categoría Previa son:

  1. 3281
  2. 4647
  3. 4543
  4. 1595
  5. 6445
  6. 1761
  7. 6750
  8. 7635
  9. 0891
  10. 1069
  11. 2636
  12. 6090
  13. 5057
  14. 5831
  15. 4172
  16. 9746
  17. 5326
  18. 6158
  19. 9599
  20. 7942

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 2 de febrero

En la categoría Previa de cada provincia, los números ganadores son:

  1. 2112
  2. 3441
  3. 7920
  4. 2155
  5. 8857
  6. 9391
  7. 9610
  8. 8928
  9. 3337
  10. 1584
  11. 9567
  12. 4195
  13. 1805
  14. 7587
  15. 8928
  16. 8688
  17. 7124
  18. 0520
  19. 7587
  20. 0105

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 2 de febrero

Los números ganadores en la categoría Primera son:

  1. 8532
  2. 7676
  3. 3682
  4. 6056
  5. 1290
  6. 9332
  7. 6407
  8. 5504
  9. 9765
  10. 4679
  11. 9577
  12. 6773
  13. 1510
  14. 1398
  15. 6816
  16. 1991
  17. 8814
  18. 7912
  19. 4696
  20. 7401

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 2 de febrero

Los números ganadores en la categoría Primera de las provincias son:

  1. 3089
  2. 1036
  3. 5851
  4. 9570
  5. 3483
  6. 4960
  7. 3385
  8. 5979
  9. 4270
  10. 1372
  11. 2804
  12. 3685
  13. 3022
  14. 8851
  15. 5783
  16. 6471
  17. 7187
  18. 5552
  19. 8371
  20. 3122

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 2 de febrero

Los ganadores en esta categoría son:

  1. 0075
  2. 9497
  3. 0075
  4. 6054
  5. 8981
  6. 3345
  7. 2505
  8. 9660
  9. 8171
  10. 5202
  11. 0371
  12. 5853
  13. 0387
  14. 8757
  15. 8105
  16. 4887
  17. 6965
  18. 7643
  19. 6586
  20. 4153

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 2 de febrero

Los números ganadores en las provincias son:

  1. 6809
  2. 5682
  3. 7728
  4. 1672
  5. 2220
  6. 1746
  7. 0053
  8. 3321
  9. 8876
  10. 5479
  11. 7272
  12. 1758
  13. 0597
  14. 0759
  15. 5868
  16. 2573
  17. 5633
  18. 5270
  19. 3949
  20. 9203

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 2 de febrero

En esta categoría, los números ganadores son:

  1. 4919
  2. 8214
  3. 9210
  4. 2786
  5. 1162
  6. 1957
  7. 2200
  8. 2197
  9. 0638
  10. 2187
  11. 3004
  12. 8059
  13. 7705
  14. 4443
  15. 9772
  16. 1095
  17. 6902
  18. 1380
  19. 6858
  20. 8813

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 2 de febrero

Los ganadores en las provincias son:

  1. 9295
  2. 3190
  3. 0514
  4. 1342
  5. 3573
  6. 5446
  7. 7097
  8. 8382
  9. 3707
  10. 9553
  11. 8272
  12. 6428
  13. 6050
  14. 6401
  15. 9508
  16. 7208
  17. 7948
  18. 6277
  19. 5928
  20. 8556

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 2 de febrero

Por último, en la Nocturna, los números ganadores son:

  1. 5867
  2. 0134
  3. 2735
  4. 6788
  5. 1369
  6. 6415
  7. 1836
  8. 1587
  9. 3932
  10. 8145
  11. 4452
  12. 2098
  13. 5132
  14. 8407
  15. 7596
  16. 1193
  17. 3014
  18. 9510
  19. 6802
  20. 0296

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 2 de febrero

En las provincias, los ganadores en la Nocturna son:

  1. 3563
  2. 8455
  3. 6572
  4. 0510
  5. 2526
  6. 0279
  7. 0313
  8. 6140
  9. 2536
  10. 0461
  11. 5316
  12. 5181
  13. 0172
  14. 8536
  15. 5456
  16. 6387
  17. 4821
  18. 3853
  19. 2172
  20. 5336

Resultados de la Quiniela del 2 de febrero de 2026 por provincia

A continuación, los números ganadores por provincia:

Córdoba: Previa: 8339 | Primera: 5783 | Matutina: 6548 | Vespertina: 8591 | Nocturna: 2310.

Santa Fe: Previa: 0855 | Primera: 7845 | Matutina: 6682 | Vespertina: 0987 | Nocturna: 6107.

Entre Ríos: Previa: 1689 | Primera: 6968 | Matutina: 3563 | Vespertina: 7322 | Nocturna: 4417.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego permite a los apostadores elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y el 9999, pudiendo jugar a la cabeza (primer lugar) o a los premios (del 1 al 5, del 10 o del 20). La cantidad de cifras apostadas y la ubicación elegida determinan el monto del premio.

Sorteos de la Quiniela

Se realizan cinco sorteos diariamente de lunes a sábados a las siguientes horas:

  1. Previa: 10:15 hs.
  2. Primera: 12:00 hs.
  3. Matutina: 15:00 hs.
  4. Vespertina: 18:00 hs.
  5. Nocturna: 21:00 hs.
