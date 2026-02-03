Resultaron los números ganadores de la quiniela del 2 de febrero de 2026: ¡Descubre los favoritos!

La popular Quiniela de Argentina, un juego de azar que fascina a miles, ofrece resultados emocionantes cada día. Aquí, descubrí los números ganadores de la jornada.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 2 de febrero

Los números ganadores en la categoría Previa son:

3281 4647 4543 1595 6445 1761 6750 7635 0891 1069 2636 6090 5057 5831 4172 9746 5326 6158 9599 7942

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 2 de febrero

En la categoría Previa de cada provincia, los números ganadores son:

2112 3441 7920 2155 8857 9391 9610 8928 3337 1584 9567 4195 1805 7587 8928 8688 7124 0520 7587 0105

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 2 de febrero

Los números ganadores en la categoría Primera son:

8532 7676 3682 6056 1290 9332 6407 5504 9765 4679 9577 6773 1510 1398 6816 1991 8814 7912 4696 7401

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 2 de febrero

Los números ganadores en la categoría Primera de las provincias son:

3089 1036 5851 9570 3483 4960 3385 5979 4270 1372 2804 3685 3022 8851 5783 6471 7187 5552 8371 3122

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 2 de febrero

Los ganadores en esta categoría son:

0075 9497 0075 6054 8981 3345 2505 9660 8171 5202 0371 5853 0387 8757 8105 4887 6965 7643 6586 4153

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 2 de febrero

Los números ganadores en las provincias son:

6809 5682 7728 1672 2220 1746 0053 3321 8876 5479 7272 1758 0597 0759 5868 2573 5633 5270 3949 9203

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 2 de febrero

En esta categoría, los números ganadores son:

4919 8214 9210 2786 1162 1957 2200 2197 0638 2187 3004 8059 7705 4443 9772 1095 6902 1380 6858 8813

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 2 de febrero

Los ganadores en las provincias son:

9295 3190 0514 1342 3573 5446 7097 8382 3707 9553 8272 6428 6050 6401 9508 7208 7948 6277 5928 8556

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 2 de febrero

Por último, en la Nocturna, los números ganadores son:

5867 0134 2735 6788 1369 6415 1836 1587 3932 8145 4452 2098 5132 8407 7596 1193 3014 9510 6802 0296

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 2 de febrero

En las provincias, los ganadores en la Nocturna son:

3563 8455 6572 0510 2526 0279 0313 6140 2536 0461 5316 5181 0172 8536 5456 6387 4821 3853 2172 5336

Resultados de la Quiniela del 2 de febrero de 2026 por provincia

A continuación, los números ganadores por provincia:

Córdoba: Previa: 8339 | Primera: 5783 | Matutina: 6548 | Vespertina: 8591 | Nocturna: 2310.

Santa Fe: Previa: 0855 | Primera: 7845 | Matutina: 6682 | Vespertina: 0987 | Nocturna: 6107.

Entre Ríos: Previa: 1689 | Primera: 6968 | Matutina: 3563 | Vespertina: 7322 | Nocturna: 4417.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego permite a los apostadores elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y el 9999, pudiendo jugar a la cabeza (primer lugar) o a los premios (del 1 al 5, del 10 o del 20). La cantidad de cifras apostadas y la ubicación elegida determinan el monto del premio.

Sorteos de la Quiniela

Se realizan cinco sorteos diariamente de lunes a sábados a las siguientes horas: