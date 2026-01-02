Campus Verano 2026: Mejora tu CV y conviértete en tatuador con la UNC

La Universidad Nacional de Córdoba invita a todos a sumarse a su innovador programa de formación virtual que comienza el 5 de enero de 2026. ¡No te quedes afuera!

El Campus Virtual de la Universidad Nacional de Córdoba pone en marcha una nueva edición del Campus Verano 2026, una iniciativa de formación abierta y gratuita, que ya tiene inscripciones disponibles. Este programa está diseñado para personas de toda Argentina y del exterior, sin necesidad de experiencia previa, y busca potenciar la empleabilidad y actualizar habilidades laborales a través de cursos virtuales autogestionados.

Una propuesta educativa flexible y accesible

La oferta académica abarca una amplia gama de temas relacionados con el ámbito laboral, ilustrando el compromiso de la UNC con la formación continua. Los participantes pueden realizar los cursos a su propio ritmo, desde cualquier lugar y sin plazos estrictos de finalización. Esta flexibilidad está pensada tanto para quienes buscan su primera oportunidad laboral como para aquellos que quieren reconvertirse, actualizar sus conocimientos o mejorar su perfil profesional.

Cursos destacados de Campus Verano 2026

Entre los cursos que se ofrecen en esta edición, los participantes podrán elegir entre diversas opciones, tales como:

Programación en Python – Certificación 1 y 2

Creación de CV y cartas de presentación

Desarrollo de un perfil profesional en redes sociales

Comunicación asertiva en relaciones

Técnicas de corte de cabello masculino

Elaboración de planes de negocios

Automatización de flujos de trabajo con IA

Introducción al diseño textil

Gestión de eventos profesionales

Técnicas de tatuaje y bioseguridad

Yoga y mindfulness para la vida diaria

Una inversión en tu futuro laboral

Desde la universidad han señalado que estos cursos están diseñados para proporcionar herramientas concretas que ayuden a los participantes a optimizar su perfil profesional, adquirir nuevas destrezas y abrir nuevas oportunidades de inserción y desarrollo en el mercado laboral. La modalidad completamente virtual permite compatibilizar el estudio con otras actividades, facilitando así el acceso a una educación continua de calidad.