Video: Transición al euro en Bulgaria, bancos y tiendas sin contratiempos

El 2 de enero marcó el regreso a la actividad para los grandes comercios, tras un día de Año Nuevo dominado por pequeñas tiendas. Con la adopción del euro, Bulgaria inicia una nueva etapa económica bajo un proceso de cambio ordenado.

El euro y el lev: convivencia durante la transición

Durante este periodo de adaptación, tanto el euro como el lev están en circulación. Los comercios están preparados para dar el cambio en euros, aunque, en algunos casos, se pueden devolver levs, lo que ha llevado a comentarios humorísticos sobre las monedas no utilizadas como recuerdos. A pesar de algunos inconvenientes, los consumidores se muestran tranquilos y muchos continúan realizando sus compras en levs. Los sistemas de caja se han modernizado para calcular automáticamente el cambio debido a los nuevos requerimientos.

Un proceso fluido y eficiente en los bancos

Las entidades bancarias han reportado un notable aumento en los depósitos, con más de mil millones de levs acumulados en los últimos días. En Varna, los clientes elogian la agilidad del servicio y la facilidad en el proceso de cambio al euro. Esta transición ha sido acompañada por un plan de implementación que ha minimizado las complicaciones, asegurando que la experiencia del consumidor sea favorable.

Diseños distintivos de las nuevas monedas

Las monedas colegidas del euro en Bulgaria se destacan por sus símbolos nacionales, como la Madonna de Vitosha. Estos diseños se suman a los elementos requeridos por la Unión Europea, reflejando así la identidad de Bulgaria en el contexto europeo.