Seis Décadas de Pasión en Comodoro

La Corrida Internacional de Diario Crónica es más que solo una competición; es una celebración cultural que une a la comunidad de Comodoro Rivadavia y que, en enero de 2026, llegará a su 60ª edición. Este evento emblemático de la Patagonia argentina simboliza el compromiso local con el deporte y la tradición.

La historia de esta icónica prueba comenzó en la década de 1960, impulsada por Diego Zamit, el fundador del Diario Crónica. Un abogado y emprendedor con visión, Zamit no solo quería conmemorar el aniversario de su diario, sino también estrechar lazos con la ciudad y fomentar el amor por el deporte.

En su primer año, el evento se conoció como “maratón”, aunque la distancia no alcanzaba la reglamentaria. La primera carrera tuvo lugar el 2 de febrero de 1963, con un pequeño grupo de atletas varones. El chileno Rubén Paredes Vargas se convirtió en el primer campeón, marcando un hito en la historia de la Corrida.

Crecimiento y Reconocimiento Regional

Con el paso de los años, la Corrida ha evolucionado: su recorrido y la cantidad de participantes han aumentado, al igual que su prestigio. Lo que empezó como una competencia local ha crecido en notoriedad, atrayendo a destacados corredores de toda Sudamérica, así como de Europa y África.

Un Desafío de 10 Millas

La distancia se ha consolidado en 10 millas (aproximadamente 16 kilómetros), convirtiéndose en una de las características distintivas de la competencia. La exigencia del recorrido es una de las razones que atrae a tantos atletas al evento.

Resiliencia y Regreso Triunfal

A lo largo de su trayectoria, la Corrida ha enfrentado diversos desafíos que han interrumpido su realización, incluyendo problemas económicos y la pandemia. Sin embargo, cada vuelta fortaleció su identidad y el respaldo de la comunidad local, reafirmando su importancia en el calendario deportivo.

Íconos del Atletismo

Numerosas figuras han dejado su huella en la Corrida, como Nazario Araujo, un fondista comodorense y medallista olímpico, quien se lleva el récord de seis victorias entre 1964 y 1978. En los últimos años, Joaquín Arbe también ha brillado en la competencia y estará presente en la edición de 2026.

Con el tiempo, la categoría principal ha evolucionado hacia un evento inclusivo y familiar, incorporando el Grand Prix “Camino a Crónica” para niños y jóvenes de carácter provincial. Así, seis décadas después de aquella primera carrera, la Corrida de Crónica no solo continúa honrando el espíritu del atletismo, sino que celebra la identidad y el orgullo de la comunidad comodorense.

Únete a la Celebración

La celebración sigue abierta a todos. Se espera una gran participación en este evento que trasciende lo meramente deportivo. Los interesados pueden consultar más detalles sobre la inscripción para la corrida que se avecina.