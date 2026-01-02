La estrategia que la lleva cerca de los 100,000 BTC

La emblemática firma de criptomonedas Tether ha realizado una impactante adquisición que la posiciona como una de las principales tenedoras de Bitcoin a nivel mundial. Descubre los detalles de esta movida estratégica.

Tether, la compañía detrás de la stablecoin USDT, ha ampliado sus reservas de criptomonedas al adquirir 8.888 bitcoins durante el último trimestre de 2025, una inversión que asciende a aproximadamente 790 millones de dólares.

Con esta transacción, la firma se aproxima a alcanzar los 100.000 BTC bajo su control, consolidándose como uno de los gigantes corporativos en posesión de Bitcoin en el ámbito internacional.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, compartió la noticia a través de su cuenta en X, donde también incluyó los registros en cadena de las direcciones de Bitcoin de Tether como respaldo a la transacción.

Este anuncio valida informes previos que sugerían un aumento en las tenencias de Bitcoin de la empresa, basándose en datos on-chain que anticipaban este movimiento significativo.

En noviembre, una dirección vinculada a las reservas de Tether incorporó 961 BTC, tras haber recibido en septiembre 8.888 BTC desde una dirección asociada con Bitfinex.

Estrategia de Diversificación de Tether

Esta compra forma parte de la estrategia de Tether de destinar hasta el 15% de sus ganancias operativas trimestrales a la adquisición de Bitcoin, buscando diversificar sus reservas sin afectar los activos que respaldan el USDT.

Tether Refuerza su Posición en el Mercado Cripto

Tether comenzó sus inversiones en Bitcoin en septiembre de 2022, y un año después, implementó un plan formal para asignar ganancias netas trimestrales a la criptomoneda. Este movimiento se enmarca dentro de un esquema de diversificación a largo plazo.

La estrategia de Tether incluye activos altamente líquidos, como bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo y acuerdos de recompra, lo que facilitaría futuras adquisiciones en un entorno de alta tasa de interés y creciente demanda de stablecoins.

Según su reporte financiero del tercer trimestre de 2025, Tether reportó tenencias de Bitcoin que suman cerca de 9.900 millones de dólares, junto con ganancias netas que superan los 10.000 millones de dólares en los primeros nueve meses del año.

En mayo, Ardoino destacó que las reservas de la empresa sobrepasan los 100.000 BTC y 50 toneladas de oro, solidificando su rango como una de las figuras más importantes en el ecosistema cripto.

A pesar de este notable crecimiento, la empresa asegura que estas compras no comprometen la estabilidad de USDT. En un clima de mayor vigilancia regulatoria y demanda de transparencia, Tether evalúa con cautela las condiciones del mercado, ajustando su estrategia de inversión para fortalecer su diversificación y solidez financiera.