El PRO respalda los cambios en la SIDE, pero lanza advertencia al Gobierno de Milei

Cambios en la Ley de Inteligencia: El PRO Apoya pero Exige Transparencia

El reciente decreto sobre la Ley de Inteligencia, firmado por el Gobierno de Javier Milei, ha generado reacciones encontradas. Mientras que el PRO respalda las modificaciones, exige claridad sobre los nuevos protocolos de actuación.

El bloque de Diputados del PRO emitió un comunicado destacando su apoyo a las reformas introducidas en la Ley de Inteligencia Nacional, pero advirtió sobre la importancia de que se divulguen los protocolos de uso y las reglas operativas asociadas a la nueva normativa.

Detalles del Decreto 941/2025

Este decreto, que revisa la estructura y funciones de la Secretaría de Inteligencia, otorga mayores poderes a dicha entidad, al clasificar todas sus actividades como “encubiertas”, con el objetivo de resguardar la seguridad estratégica nacional.

Preocupaciones sobre la Aprehensión de Personas

Desde el PRO, se hizo hincapié en las facultades otorgadas a los agentes de inteligencia para aprehender a individuos en situaciones de flagrancia. Según el comunicado, este procedimiento deberá ser restringido y no permitirá a los agentes revelar su identidad durante su intervención.

Llamado a la Modernización de la Ley

Con 25 años transcurridos desde la promulgación de la anterior Ley de Inteligencia, el PRO argumentó que es esencial llevar a cabo una reforma estructural y exhaustiva del sistema de inteligencia del país, considerando los cambios en el contexto global y las nuevas amenazas que enfrenta Argentina.

Integración de Bases de Datos Estatales

Entre los aspectos positivos mencionados se encuentra la propuesta de unificar las bases de datos gubernamentales, buscando mejorar la interoperabilidad en la información que es crucial para la seguridad nacional. Sin embargo, se reafirmó la necesidad de respetar las normativas de protección de datos personales para garantizar la privacidad de los ciudadanos.

Críticas de la Oposición

Las reformas han sido objeto de críticas por parte de la oposición, con fuertes cuestionamientos sobre su legalidad y transparencia. Líderes como Leopoldo Moreau han alertado que el decreto podría implicar la creación de una «policía secreta», aludiendo a que se están vulnerando disposiciones constitucionales.

Demandas de Mayor Control Parlamentario

Asimismo, otros miembros de la oposición, como Gisela Scaglia de Provincias Unidas, han exigido que cualquier reforma relacionada con la inteligencia se discuta abiertamente en el Congreso, al ser un pilar fundamental de la democracia.

Defensa del Gobierno