Sismo de 6.5 remece Ciudad de México: al menos un fallecido

Un potente sismo de magnitud 6,5 estremeció la Ciudad de México en la mañana del 2 de enero, obligando a los residentes a evacuar sus hogares y provocando la trágica muerte de una persona. Afortunadamente, los daños materiales fueron menores.

Este evento sísmico se produce en un país que es conocido por su alta actividad tectónica. México ha experimentado terremotos devastadores a lo largo de su historia, incluyendo los fatales sismos de 1985 y 2017.

El Epicentro y el Momento del Temblor

El epicentro del sismo se localizó en el estado de Guerrero, específicamente en la ciudad costera de San Marcos, a unos 400 kilómetros de la capital. A las 7:58 a.m., la alerta sísmica sonó en calles y móviles, permitiendo una rápida evacuación.

Consecuencias del Sismo

Un hombre de 67 años falleció en la Ciudad de México tras caer mientras intentaba salir de su edificio. Las autoridades locales reportaron daños menores en varios estados, incluido Guerrero y la capital.

Réplicas y Respuesta de Emergencia

Hasta el momento, se han registrado más de 150 réplicas, siendo la más intensa con una magnitud de 4,5. Los servicios de emergencia están en alerta máxima para actuar ante cualquier eventualidad.

Reacciones de Autoridades y Ciudadanos

La presidenta Claudia Sheinbaum interrumpió su conferencia diaria para evacuar el Palacio Nacional. La rápida respuesta de la población y de las autoridades ha sido clave para minimizar daños y garantizar la seguridad.