Vida y seguridad: audios del vuelo de Latam afectado por granizo en Córdoba

Un vuelo de Latam que se dirigía desde San Pablo a Córdoba enfrentó una crítica situación debido a un violento temporal de granizo. Los audios de la torre de control revelan las decisiones de la tripulación en plena emergencia.

La Llamada Crítica de Emergencia

Las grabaciones entre la torre de control y el piloto del vuelo LA8050 comprueban el instante en que la aeronave se topó con una intensa tormenta. En un diálogo claro, el piloto solicitó regresar a la aproximación: «8050, tenemos el equipo protegido. Necesitamos volver al procedimiento de aproximación para la pista uno nueve». La respuesta rápida del controlador mostró la gravedad: «Ahora mantén rumbo 25, asciende a 9.000 pies».

Impacto del Granizo en la Aeronave

El avión, un Airbus A320-214, había despegado desde el Aeropuerto de Guarulhos a las 13:10. Mientras la tripulación se disponía a aterrizar, el granizo, descrito por el piloto como «del tamaño de pelotas de tenis», impactó en varias partes de la aeronave, incluyendo el parabrisas y la antena.

La Autorización para Aterrizar

El segundo audio revela cómo, después de una maniobra de seguridad, el controlador autorizó finalmente el aterrizaje: «8050 listo. Por favor confirme 8050, viento 5 a 26 nudos. Pista 19, autorizado para aterrizar». El piloto respondió: «Autorizado para aterrizar. Pista 19 despejada». El vuelo logró aterrizar a las 16:42, más de 40 minutos después de lo habitual.

Impacto en Otros Vuelos y el Aeropuerto

Además del vuelo de Latam, otro avión, de la compañía Andes, resultó dañado por la caída de una escalera debido a fuertes rachas de viento. La pista del aeropuerto tuvo que cerrarse por la cantidad de escombros dispersos.

Consecuencias del Temporal en Córdoba

La tormenta causó que cinco aviones de Aerolíneas Argentinas quedaran inmovilizados para inspección. Este viernes, solo uno había sido recuperado. Las acumulaciones de ramas y escombros en el aeropuerto provocaron demoras en 37 vuelos y la cancelación de un servicio hacia Asunción, que tuvo que ser reprogramado.

En la ciudad, numerosos vehículos estacionados al aire libre sufrieron daños significativos, con parabrisas y lunetas rotas. El fenómeno meteorológico dejó un rastro de destrucción en la zona norte de Córdoba y localidades cercanas.