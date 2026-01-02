Las 16 películas más esperadas de 2026, según los críticos de la BBC

De adaptaciones audaces a continuaciones de clásicos, el cine nos prepara un año emocionante lleno de historias cautivadoras.

1. «Cumbres Borrascosas»

La nueva adaptación de la novela clásica de Emily Brontë, bajo la dirección de Emerald Fennell, promete generar tanto polémica como entusiasmo. Con un toque moderno y una estética vibrante, el filme busca reflejar la pasión y el desamor de Cathy y Heathcliff, interpretados por Margot Robbie y Jacob Elordi. La película se estrena el 13 de febrero en EE.UU.

2. «Hechizo de Amor 2»

Sandra Bullock y Nicole Kidman regresan como hermanas brujas en esta secuela que revive el encanto del clásico de 1998. Aunque la primera entrega no tuvo éxito inicialmente, ha ganado culto con el tiempo. La secuela debuta el 18 de septiembre en EE.UU., y se espera que cautive a nuevas generaciones.

3. «The Mandalorian & Grogu»

La amada serie de Disney+ se convierte en un filme que sigue las hazañas de Din Djarin y el adorable Grogu. Jon Favreau dirige este proyecto, anunciando que la paternidad será un tema central. La película llegará a las salas el 22 de mayo.

4. «La Constelación del Perro»

Ridley Scott regresa a la ciencia ficción con un relato ambientado en un mundo postapocalíptico donde una pandemia ha devastado la población. La historia sigue a un piloto y su perro enfrentándose a peligrosos merodeadores. Estreno el 28 de agosto en EE.UU.

5. «The Bride!»

Maggie Gyllenhaal presenta una original adaptación de «La novia de Frankenstein», trasladando la historia al Chicago de los años 30. Con Jessie Buckley y Christian Bale como protagonistas, se proyecta un relato fascinante sobre amor y criminalidad. Estreno el 6 de marzo.

6. «Digger»

Tom Cruise muestra su versatilidad en una comedia dirigida por Alejandro G. Iñárritu. La película es un enfoque fresco y emocionante en la carrera de Cruise, y se estrena el 2 de octubre.

7. «Toy Story 5»

Poco después de su última aventura, Woody y Buzz Lightyear regresan para explorar nuevas dinámicas en un mundo lleno de tecnología moderna. Dirigida por Andrew Stanton, el estreno está programado para el 19 de junio.

8. «The Drama»

Una comedia oscura protagonizada por Robert Pattinson y Zendaya que promete dar un giro sorprendente a las típicas historias románticas. El filme se lanza el 3 de abril.

9. «Mother Mary»

Un emocionante musical de David Lowery que explora la amistad y las tensiones creativas en el mundo de la moda. El estreno está previsto para abril.

10. «The Social Reckoning»

Esta secuela de «La red social», escrita y dirigida por Aaron Sorkin, narra la historia de Frances Haugen, quien expuso los peligros de las redes sociales. Se estrena el 9 de octubre.

11. «El Diablo Viste a la Moda 2»

Veinte años después de la primera entrega, Meryl Streep y Anne Hathaway regresan a sus icónicos papeles en esta secuela, que se estrena el 1 de mayo.

12. «Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha»

La saga regresa con una nueva precuela centrada en personajes jóvenes del universo distópico de Panem. Estreno programado para el 20 de noviembre.

13. «Narnia: El Sobrino del Mago»

Greta Gerwig dirige esta emocionante precuela de «Las Crónicas de Narnia», que se estrena el 26 de noviembre.

14. «Disclosure Day»

En esta intrigante película escrita y dirigida por Steven Spielberg, un hombre busca revelar verdades ocultas sobre posibles encuentros extraterrestres. Estreno el 12 de junio.

15. «La Odisea»

Christopher Nolan presenta su versión del clásico de Homero, con un impresionante elenco liderado por Matt Damon. La película se estrenará el 17 de julio.

16. «Avengers: Doomsday»

Marvel promete un regreso triunfal con este nuevo filme que integra a todos los superhéroes icónicos. Estreno el 18 de diciembre.