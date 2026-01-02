Quirno critica en redes al embajador en Suiza por su web oficial desactualizada y politicizada

En medio de una creciente tensión interna, el ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno lanzó un severo reproche contra el embajador argentino en Suiza, Gustavo Lunazzi, por la falta de actualización en el sitio web oficial de la embajada.

Advertencia Casi Inmediata

Durante esta semana, Quirno utilizó su cuenta en la red social X para manifestar su preocupación respecto al contenido politizado y desactualizado del portal institucional. Esta intervención ocurre apenas unos días después del despido del cónsul argentino en Siria, lo que añade un aire de urgencia a la situación.

Una Página Desactualizada en Momentos Críticos

El canciller destacó que el sitio web de la embajada mostraba información obsoleta, con secciones que no se habían actualizado desde diciembre de 2012. Este reclamo fue particularmente relevante dado que Suiza enfrentaba un devastador incendio que había dejado numerosas víctimas, y el portal no contenía datos que reflejaran la coyuntura actual.

Captura del contenido desactualizado que generó el malestar de Quirno.

Reacción Urgente y Retiro del Contenido Crítico

Quirno exigió a Lunazzi que realizara las correcciones necesarias con carácter urgente. Su mensaje público obligó a la embajada a eliminar el documento cuestionado, el cual contenía texto sobre Derechos Humanos de la gestión de Cristina Kirchner.

Despido del Cónsul en Siria: Un Signo de Estricta Disciplina

El debate sobre la disciplina en la Cancillería se intensificó cuando el Gobierno decidió separar a Alejandro Calloni, cónsul en Siria, tras aprobar una publicación crítica hacia Israel en redes sociales. Este hecho, presentado en formato de broma, incluía un mensaje insensible en el contexto de la situación internacional.

Quirno actuó rápidamente, ordenando el retorno inmediato de Calloni a Argentina, lo cual evidenció una postura clara de la Cancillería hacia la conducta de sus diplomáticos.

Impacto en la Opinión Pública

La censura y el despido del cónsul generaron reacciones diversas en redes sociales. Algunos defendieron la decisión oficial indicando que este tipo de conducta no debería ser tolerada en representantes del Gobierno, mientras que otros argumentaron que el cónsul actuó desde su esfera personal.

El post que causó la controversia en torno a Calloni.

Así, la situación en la Cancillería dibuja un panorama de mayor control y responsabilidad entre sus miembros, dejando claro que la diplomacia argentina busca mantener un estándar elevado en la comunicación y conducta pública.