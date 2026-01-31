Canasta Escolar 2026: Precios y Productos con Mayores Aumentos

La compra de útiles escolares se vuelve cada vez más compleja para las familias argentinas. Un reciente estudio revela incrementos en los precios, que aunque moderados, distan de alinearse con la inflación actual.

El último análisis sobre el costo de útiles básicos para los niveles primario y secundario muestra que los precios han registrado un aumento interanual del 12% en primaria y del 15% en secundaria. No obstante, estos incrementos están muy por debajo del 30% de inflación general prevista.

Factores que Afectan los Precios

El director de Focus Market, Damián Di Pace, señala que este fenómeno es resultado de un «cóctel» económico. La mayor oferta de productos importados, un stock elevado en las tiendas y una competencia más agresiva están modulando los precios de estos artículos esenciales para el regreso a clases.

Costos de la Canasta Escolar Primaria

Para los estudiantes de primaria, el costo promedio de una lista de 20 útiles básicos, que incluye una mochila estándar, es de $63.636. Sin embargo, los gastos totales pueden variar significativamente depende de los accesorios elegidos:

Combo Básico y Guardapolvo

Este paquete, que incluye útiles, mochila y un guardapolvo de marca reconocida, tiene un valor de $118.863, lo que significa un incremento del 12% respecto a 2025.

Combo Premium

Por otro lado, elegir una mochila con carro y una cartuchera de dos pisos con personajes populares hace que el costo total se eleve a $241.088, con un aumento más moderado del 4%.

Di Pace indica que los incrementos más bajos se observan en mochilas y cartucheras, gracias al alto stock de la temporada anterior y estrategias comerciales para mantener el volumen de ventas.

Costos de la Canasta Escolar Secundaria

En contraste, la canasta escolar para secundaria ha experimentado un aumento más marcado, con un costo promedio de $68.593, lo que implica un 26% de incremento interanual.

Los productos como bolígrafos, reglas y fibras, que dependen más de insumos importados, han contribuido a esta disparidad de precios, dejando pocas opciones de sustitución por marcas económicas.

Combo Secundario Básico

El Combo 3 de Secundaria, que incluye útil básicos, una mochila básica y una cartuchera canopla, suma un total de $95.592, lo que representa un 15% más que el año anterior.

Detalles del Aumento

Di Pace destaca que la canasta escolar para secundaria ha visto incrementos superiores al promedio, especialmente en productos como bolígrafos, reglas y fibras, debido a la dependencia de insumos importados y un aumento considerable en los costos de reposición.