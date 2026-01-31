¿Por qué es crucial dejar el motor encendido tras un viaje largo?

Mantener en óptimas condiciones el motor de tu auto durante viajes prolongados es esencial. Aquí te presentamos estrategias efectivas para evitar daños y asegurar un trayecto sin contratiempos.

Cuando recorres distancias largas, es vital conocer ciertas recomendaciones que protegerán tu vehículo. No solo se trata de una conducción segura, sino también de saber cómo apaguer el motor adecuadamente tras horas de manejo.

La Importancia del Reposo del Motor

Los motores turbo, que se popularizaron en Argentina desde la década de los 70, requieren un enfriamiento adecuado tras un uso intensivo. Si se apagan de manera abrupta pueden surgir problemas, ya que estos motores incrementan rápidamente su temperatura.

Apagar el motor repentinamente puede causar daños mecánicos Shutterstock

Consecuencias de Apagar el Motor Abruptamente

Según los expertos, esta acción provoca que la turbina siga girando sin la necesaria lubricación, generando un desgaste potencialmente dañino en componentes como los rodamientos.

¿Cómo Evitar Problemas en el Motor?

La solución es simple: mantén el motor en funcionamiento al menos dos minutos tras completar un viaje largo. Esto permitirá que el motor se enfríe de forma gradual.

Es recomendable esperar al menos dos minutos con el motor encendido antes de apagarlo Shutterstock

Beneficios de un Apagado Controlado

Al permitir que el motor funcione tras un viaje, facilitas una adecuada lubricación y enfriamiento, lo que prolonga su vida útil y previene fallos mecánicos.

Revisión del Aceite: Otro Punto Crítico

Un error común que puede dañar el motor es no verificar el nivel de aceite. Siempre asegúrate de que esté dentro de los parámetros recomendados por el fabricante, tanto antes como después de largos recorridos.