Alimentos y Bebidas Suben por Tercera Semana y Elevan la Inflación al 2%

En medio de un significativo aumento en el costo de vida, la inflación de alimentos y bebidas en Argentina ha registrado un incremento del 0,7% durante la cuarta semana de enero de 2026, según un reciente informe de la consultora Labour, Capital & Growth (LCG).

Este informe revela que, en las últimas cuatro semanas, la inflación se ha mantenido constante en un promedio mensual del 0,8%. Este incremento vuelve a poner en el centro de la atención la difícil situación económica que atraviesan los ciudadanos, ya que un alarmante 75% de la población asegura que sus salarios no alcanzan para cubrir el aumento de precios.

Aumento en los precios: qué productos están más afectados

En particular, los condimentos y otros productos alimenticios lideraron el aumento con un 1,9%, seguidos de los productos de panificación, cereales y pastas que crecieron un 1,8%. Otros rubros que experimentaron subas incluyen:

Verduras (1,2%), comidas para llevar (1,2%), carnes (1,1%), y frutas (0,5%). El único rubro que mostró una disminución fue el de bebidas e infusiones, que cayó un 1,5%.

Perspectivas de inflación: proyecciones de diferentes consultoras

Según EcoGo, la inflación para alimentos consumidos en el hogar subió un 0,5% esta semana. Esta ligera variación implica un incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto a la semana anterior. Su proyección de inflación minorista se sitúa en torno al 2,4% mensual, con los alimentos fuera del hogar presentando un incremento considerable.

Simultáneamente, Economía y Publicidad (Econviews) reportó un aumento de 0,2% en la canasta de alimentos y bebidas en supermercados de Gran Buenos Aires. Asimismo, destacaron que el rubro de verdulería ha bajado un 1,7% esta semana, mientras que el de bebidas aumentó un 0,9%. En total, las últimas cuatro semanas acumulan una subida del 2,8%.

Inflación nacional y su impacto en el consumo

Por otro lado, la consultora Equilibra estimó que la inflación nacional se ha situado en el 2,2%, impulsada, principalmente, por los aumentos en alimentos y bebidas no estacionales. Este panorama ha llevado a que muchos argentinos reconsideren sus hábitos de compra y consumo.

La situación económica sigue reflejando un escenario complejo para los ciudadanos, quienes enfrentan un aumento constante de precios que afecta su poder adquisitivo y calidad de vida.