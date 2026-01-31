Crítica de «Audición» de Katie Kitamura: Una mirada profunda y emocionante.

En «Audición», la autora Katie Kitamura invita al lector a explorar las complejas capas de la identidad a través de la vida de una actriz, poniendo a prueba los límites entre la realidad y la ficción.

Una Actriz en un Mundo de Apariencias

La novela «Audición» de Katie Kitamura revela cómo las apariencias pueden crear una realidad alternativa. A través de la vida de una actriz triunfante, la autora descompone los roles que adoptamos dentro de las dinámicas familiares. La narrativa desafía la cuestión: ¿hasta qué punto somos verdaderos en nuestras relaciones y roles cotidianos?

Un Almuerzo Revelador en Manhattan

La historia se desarrolla con un almuerzo en un restaurante de Manhattan, donde la protagonista comparte una comida con Xavier, un joven que podría ser su hijo. A partir de este encuentro, se establece un vínculo peculiar, repleto de intimidad pero carente de connotaciones románticas. A medida que avanza el relato, la protagonista se siente inquieta, especialmente cuando su esposo entra al local, revelando que la trama va más allá de un simple triángulo amoroso.

Un Relato que Desafía la Percepción

La tensión aumenta cuando se desvela que Xavier admira a la actriz, quien, atrapada en su obsesión por un papel teatral, percibe que su vida se asemeja demasiado a lo que interpreta. Este primer segmento, claro y contundente, se transforma en un laberinto narrativo en la segunda parte del libro, donde los eventos y personajes adquieren un nuevo significado e invitan a reinterpretar lo previamente leído.

Las Máscaras de la Actuación

Kitamura examina con maestría el arte de la actuación y cómo las máscaras que usamos diariamente difuminan la línea entre la realidad y la ficción. Esta temática había sido abordada en su obra anterior, «Una separación», que exploraba la vida de una mujer que, ante sus suegros, asumía el papel de viuda mientras intentaba reconfigurar su futuro.

La Incertidumbre como Herramienta de Conocimiento

Con un estilo que combina momentos de agudeza y otros de vertiginosa intensidad, «Audición» sugiere que la incertidumbre puede ser un camino para entender a los demás. Katie Kitamura desvela las complejidades de las relaciones más cercanas, dejando entrever que, a menudo, lo que parece falso puede resguardar lo más auténtico.

Detalles del Libro

Audición

Autora: Katie Kitamura

Traducción: Ismael Attrache

Editorial: Sexto Piso

Páginas: 177

Precio: $29.500