El Revés de Techint: ¿Fin de la Alianza de Rocca con el Gobierno?

Con la reciente llegada de Javier Milei a la presidencia, el Grupo Techint, a través de su influyente CEO Paolo Rocca, busca establecer lazos con la nueva administración. Sin embargo, la adjudicación de contratos clave desata un torbellino de incertidumbres en la industria.

La Estrategia de Techint ante el Nuevo Gobierno

El pasado 30 de noviembre de 2023, solo diez días tras la confirmación de Javier Milei como presidente, un alto ejecutivo de Techint ofreció una respuesta sorprendente sobre sus contribuciones a la campaña de La Libertad Avanza, afirmando: «Como nuestros empleados son libres de votar, hicimos aportes directos». Esta declaración subraya el deseo de Rocca de acercarse al nuevo gobierno, aunque su estrategia se enfrenta a un reto inesperado con la reciente adjudicación de la licitación de caños indios para conectar Vaca Muerta al Golfo San Matías.

Implicaciones del Conflicto de Licitaciones

Techint, a pesar de haber ofertado un 45 % más que la empresa ganadora Welspun, vio frustradas sus aspiraciones, lo que ha generado un ámbito lleno de debates. ¿Qué significa esto para la competitividad nacional? Rocca se ha convertido en el blanco de un mensaje disciplinador del gobierno, donde tanto Milei como su ministro de Economía, Federico Sturzenegger, le enviaron duras críticas.

Las Repercusiones en el Sector Industrial

El embate no solo afecta a Techint, sino que envía un aviso claro a todo el sector empresario: si Techint es tratado de esta manera, nadie está a salvo. Las repercusiones son amplias y han comenzado a dividir opiniones dentro del establishment, que si bien se siente a gusto con el gobierno actual, ahora enfrenta la falta de atención a sus demandas.

Reacciones de la UIA y el Silencio de Techint

En el seno de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde Rocca ejerce notable influencia, ha comenzado una estrategia de contención. En lugar de defender el cuestionado sobreprecio, la UIA ha optado por focalizarse en las “asimetrías estructurales” que afectan la competitividad de la producción nacional en relación con competidores como China o India.

Un Mensaje de Unidad ante la Adversidad

La postura adoptada por la UIA refleja el deseo de proteger las inversiones y alcanzar los objetivos del Régimen de Inversión para la Industria (RIGI). Desde la central fabril, se perfilan soluciones que eviten un fracaso en la producción nacional, resaltando que las empresas deben aprender a competir en estos nuevos tiempos.

Dilemas en el Círculo Empresarial

Dentro del círculo empresarial, la crítica se centra en las “torpezas” en la gestión de Techint, que no supo manejar adecuadamente los tiempos de la licitación. La sensación es que la empresa no solo está enfrentando un desafío más amplio, sino que también necesita adaptarse a un entorno más competitivo donde la colaboración será clave.

El Futuro de la Competitividad en Argentina

La transformación del modelo económico bajo la gestión Milei abre la puerta a una competencia más justa. Sin embargo, otros sectores siguen analizando la estrategia de Techint y cómo esta puede impactar su posicionamiento en licitaciones futuras, especialmente con proyectos como el gasoducto para 2028.

Un Ecosistema Empresarial en Cambio

No cabe duda de que la lucha por la competitividad llevará a un entendimiento más profundo entre las empresas y el nuevo gobierno. Todos los actores del sector energético están ajustando sus estrategias para adaptarse a un panorama donde los viejos hábitos y privilegios deben ser repensados. La pregunta ahora es: ¿Logrará Techint navegar este nuevo contexto y asegurar su lugar en el futuro económico de Argentina?