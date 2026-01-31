Conflicto entre Gobierno y Ciudad por el Costo de Patentes

El Ministerio de Justicia de la Nación ha revelado un informe que sitúa a la ciudad de Buenos Aires como la jurisdicción con el impuesto a patentes más elevado del país, lo que ha desatado un intenso debate entre las autoridades porteñas y el gobierno nacional.

A través de una publicación en redes, el Ministerio, encabezado por Javier Milei, sostuvo que el costo de las patentes varía por jurisdicción. En la nota, Buenos Aires encabeza la lista de las ciudades con mayores tarifas para la inscripción de vehículos nuevos, seguida por la provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego.

Análisis del Ranking de Patentes

La tabla presentada por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor detalló que el costo en Buenos Aires puede alcanzar hasta un 6%, mucho más alto que el 4,7% de la provincia homónima y el 4% de Tierra del Fuego. Esta comparación ha sido recibida con críticas de parte del gobierno de la ciudad.

Respuestas del Gobierno Porteño

En respuesta a las afirmaciones del Ministerio de Justicia, la cuenta oficial del gobierno de Buenos Aires negó estas aseveraciones, indicando que la alícuota promedio de patentes es de solo 2,5%, posicionándola incluso por debajo de Tierra del Fuego.

El Debate Político

Este cruce de declaraciones resalta un conflicto político más amplio. El gobierno porteño, liderado por Jorge Macri, fue criticado por no adoptar la tabla de valuación del Ministerio de Justicia, la cual, según ellos, es la más beneficiosa para los ciudadanos. Tras el escándalo, el gobierno local planea presentar un proyecto de ley en la Legislatura para poner un tope a los aumentos en las patentes, buscando que estas no superen la inflación prevista para 2025.

Impacto en los Contribuyentes

La medida surge como respuesta a un aumento significativo en las boletas, que en algunos casos superaron el 100%, lo que provocó un descontento entre los contribuyentes. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) ha anunciado que prorrogará los vencimientos del impuesto, originalmente fijados entre el 9 y el 23 de febrero, para aliviar la carga sobre los ciudadanos.

Conclusiones Clave

La situación ha puesto de relieve las dificultades en la gestión de los impuestos locales y la necesidad de un diálogo constructivo que amenace con traspasar lo político hacia el bienestar de los contribuyentes. La proyección de estos cambios será clave para determinar la dirección futura del costo de las patentes en la capital argentina.