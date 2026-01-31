Ruschenberger aclara: ‘La ayuda contra incendios no es de la Nación, es de los bomberos’

El diputado nacional Ariel Ruschenberger ha levantado la voz en Canal E para exponer una preocupante realidad: el Gobierno nacional estaría reteniendo fondos destinados al Sistema Nacional de Bomberos, afectando gravemente a los cuarteles de todo el país.

En una clara advertencia, Ruschenberger subraya que el Estado solo está cumpliendo con la ley al gestionar estos recursos. Los fondos, provenientes de un aporte obligatorio de las aseguradoras, deberían distribuirse equitativamente, sin depender de la ocurrencia de emergencias como incendios o inundaciones.

Retenciones y Sorpresas Fiscales

El legislador aseguró que, durante 2025, se retuvieron más de 43.000 millones de pesos que deberían haber sido transferidos a los cuarteles de bomberos. “La Nación retuvo a todos los cuarteles de bomberos de la Argentina 43.078 millones de pesos”, explicó, añadiendo que dichos fondos fueron utilizados para mejorar el superávit fiscal del Gobierno.

Ruschenberger cuestiona además el reciente mensaje presidencial que vinculó los recursos a un operativo específico en la Patagonia. “No es en la Patagonia: los 100.000 millones de pesos son para toda la Argentina”, afirmó, enfatizando que, en realidad, aún no ha habido una transferencia efectiva de estos fondos, solo una asignación.

Impacto en los Cuarteles de Bomberos

Si se liberaran los fondos retenidos, cada cuartel podría recibir aproximadamente 40 millones de pesos, una cantidad que podría resultar crucial para su funcionamiento. “Sería una ayuda muy importante y son fondos que ya están en las cuentas del Gobierno nacional”, destacó el diputado.

Crítica a la Gestión Fiscal y Nuevos Proyectos

Ruschenberger no se detuvo ahí y extendió sus críticas hacia la política fiscal del Ejecutivo. “El Gobierno muestra superávit a costa del desequilibrio de otros”, comparando la retención de fondos destinados a bomberos con los de infraestructura crítica, como rutas y provincias.

También expresó su rechazo a un proyecto de modernización laboral que considera perjudicial para los jubilados y alertó sobre posibles cambios tributarios que puedan afectar a las provincias. Por otro lado, el acuerdo Mercosur-Unión Europea fue visto positivamente por La Pampa, aunque con reservas sobre su implementación.

Finalmente, en el contexto de la reciente emergencia ígnea, Ruschenberger hizo un llamado a la acción. “Ahora queremos ver cómo se concreta ese DNU en hechos puntuales”, concluyó, demandando una respuesta rápida por parte de las autoridades.