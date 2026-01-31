Equipos locales quedan fuera de la Liga Federal

La ciudad patagónica no podrá contar con equipos en la próxima edición de la Liga Federal de Básquetbol, debido a motivos económicos y logísticos que impiden la participación de sus clubes.

Comodoro Rivadavia se enfrenta a la imposibilidad de competir en la Liga Federal de Básquetbol 2026, tercera categoría del baloncesto argentino. Así lo confirmó la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB), que presentó la lista de 92 clubes que formarán parte del torneo, dejando a los representantes locales fuera de la contienda.

Impacto en los Equipos Locales

Clubes históricos de la región como Náutico Rada Tilly, La Fede y Petroquímica, que han sido habituales protagonistas en competiciones previas, no participarán en esta edición. Las razones son principalmente económicas, ya que los costos de logística y desplazamiento representan un desafío insostenible para estas instituciones.

Desafíos Logísticos en la Patagonia

Uno de los principales obstáculos fue la dificultad de organizar una zona competitiva en la Patagonia Sur debido a la escasa participación de equipos de Santa Cruz y del Valle de Chubut. Esto incrementa significativamente los gastos de transporte y logística. Además, no resulta viable que los clubes comodorenses se integren en la Región Patagonia Norte, donde compiten instituciones de Río Negro y Neuquén, ya que la estructura geográfica establecida por la CAB se mantuvo sin cambios.

Detalles de la Liga Federal 2026

A pesar del interés por participar, la falta de apoyo financiero ha dejado a Comodoro Rivadavia sin una representación en la liga nacional. La Liga Federal, compuesta por 92 clubes distribuidos en 16 provincias, está organizada en siete conferencias: NEA, NOA, Sudeste, Sur, Centro, Litoral y Metropolitana. Se espera que el torneo comience entre el 26 de febrero y el 6 de marzo.

Estructura del Torneo

En los próximos días, la CAB detallará el formato de competencia y la distribución de los clubes en las diferentes conferencias, incluyendo la organización específica para los equipos de FeBAMBA que integrarán la Conferencia Metropolitana.

Conferencias de la Liga Federal

Conferencia NEA

Zona NEA: 10 equipos incluyendo a Capri (Posadas), Don Bosco (Resistencia) y Regatas (Resistencia).

Conferencia NOA

Zona NOA: 7 equipos como 9 de Julio (Salta) y Asociación Mitre (Tucumán).

Conferencia SUDESTE

Con varias zonas, incluye equipos destacados como Estudiantes (La Plata) y Racing (Olavarría).

Conferencia SUR

Ocho clubes competirán en una única zona, viajando de ida y vuelta.

Conferencia CENTRO

Dividida en dos zonas, con equipos de diversas localidades como Río Cuarto y Villa María.

Conferencia LITORAL

Contará con varios equipos de Santa Fe y Entre Ríos, organizados en zonas.

Conferencia METROPOLITANA

This conference stands out for including 24 clubes de alto nivel, elevando aún más la competitividad del torneo.