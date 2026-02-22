Canasta Escolar en Comodoro Rivadavia: Costo Promedio Supera los 200 Mil Pesos

Con el inicio del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina, se han publicado los costos de los artículos escolares esenciales, proporcionando una radiografía económica para las familias de la ciudad.

En el contexto del nuevo ciclo escolar, se han dado a conocer los precios de los útiles que deberán adquirir los padres de Comodoro Rivadavia. Este estudio, realizado por economistas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, presenta un panorama claro del costo promedio de los materiales escolares necesarios para el inicio de las clases después de la celebración del aniversario de la ciudad.

El análisis del Observatorio Económico de la universidad local incluyó una comparativa exhaustiva, centrada en el listado de elementos requeridos para el comienzo del año académico. Se trató de un estudio enfocado en los artículos dirigidos a los estudiantes de nivel primario.

Costo Promedio de la Canasta Escolar

Según el informe, el gasto promedio para el regreso a clases asciende a 202,745 pesos, cifra que engloba todo lo necesario para el desarrollo de las actividades escolares, desde herramientas de escritura hasta mochilas.

Este monto incluye varios artículos clave, tales como mochilas, cartucheras y guardapolvos, lo que permite a las familias planificar adecuadamente su presupuesto para el comienzo del ciclo educativo.

Artículos Esenciales en la Lista de Compras

La investigación detalla un listado que incluye dos cuadernos tipo ABC, un cuaderno tamaño número 3, y una mochila. Además, la cartuchera genera interés por contener 12 lápices de colores, dos lápices negros, goma de borrar, regla, lapicera de tinta y borratinta.

Otros elementos importantes son tijeras, sacapuntas, pegamento y una carpeta plástica. El informe también menciona el precio de bloques de hojas blancas y de colores, marcadores de pizarra y el guardapolvo.

Una Guía de Presupuesto para Padres

El resultado de este análisis ofrece a los padres una valiosa referencia para preparar el retorno a las aulas en Comodoro Rivadavia. Los precios establecidos están alineados con los requerimientos comunes para la educación primaria, brindando así un recurso práctico para el comienzo del ciclo escolar.