Hombre armado es neutralizado al intentar ingresar a Mar-a-Lago de Trump

Incidente en Mar-a-Lago: Hombre armado abatido por el Servicio Secreto

Un hombre fue abatido por el Servicio Secreto tras intentar ingresar a Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida, aunque el expresidente no se encontraba en el lugar durante el altercado.

Un hecho alarmante en la mansión de Trump En la madrugada de este domingo, alrededor de la 01:30 ET (06:30 GMT), el Servicio Secreto estadounidense reportó un incidente grave en Mar-a-Lago, donde un hombre armado logró atravesar el perímetro de seguridad de la residencia.

Resumen de los hechos

Según el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, el personal de seguridad detectó a un hombre que había ingresado al área restringida y se dirigieron a investigarlo. Allí encontraron a un hombre blanco, portando un bidón y una escopeta. Los agentes le ordenaron que soltara sus objetos, pero el sospechoso utilizó la escopeta en posición de disparo, lo que llevó a la intervención de los oficiales, quienes le dispararon para neutralizar la amenaza.

Detalles de la intervención

En la operación participaron tanto el Servicio Secreto como la Oficina del Sheriff local, y, afortunadamente, no se reportaron lesiones entre los oficiales. El hombre, de aproximadamente 20 años, aún no ha sido identificado oficialmente.

Contexto de seguridad en Mar-a-Lago

Este no es el primer enfrentamiento con sospechosos armados en la residencia de Trump. En septiembre de 2024, un agente había avistado un rifle en el Trump International Golf Club. El sospechoso, Ryan Routh, resultó capturado y posteriormente declarado culpable de intento de asesinato en 2026. Además, en julio del mismo año, un francotirador disparó durante un mitin de campaña, hiriendo a Trump y causando más víctimas. Estos incidentes resaltan los continuos desafíos de seguridad asociados con la protección de figuras públicas.

Reacciones y próximas investigaciones