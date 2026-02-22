Primera imagen de Bastián Jerez tras su accidente en Pinamar: sigue en coma

La Esperanza de Bastián Jerez: Avances en su Recuperación Tras el Accidente en Pinamar

La comunidad sigue unida en la espera del milagro: Bastián Jerez, el niño de ocho años, comienza a mostrar signos de mejora tras su grave accidente en Pinamar.

Este domingo, la primera imagen de Bastián Jerez fue compartida por su madre, Macarena Collantes, generando una oleada de apoyo y esperanza entre sus seguidores en redes sociales. El pequeño, que sufrió serias lesiones en un choque entre el UTV en el que viajaba junto a su padre y una camioneta 4×4, se encuentra actualmente internado en terapia intensiva en el Hospital Italiano de San Justo.

Actualización de Salud y Mensajes de Apoyo

Macarena compartió la foto cerca del mediodía, donde se observa a Bastián en su cama de hospital, rodeado de equipos médicos y mirando televisión. “Seguimos pidiendo cadena de oración para Bastián. Oremos por su pronta recuperación”, escribió Collantes junto a la imagen, reafirmando su fe en la recuperación del niño.

Mejoras y Procedimientos Médicos

La madre de Bastián también compartió que el niño pasó la noche de forma estable. “Mañana le harán una tomografía para evaluar su cabecita y su nueva válvula”, añadió, enviándole un mensaje de amor y fortaleza: “Todo va a estar bien, hijo, te amamos”.

Recorrido Médico y Jurídico

Hasta el 9 de febrero, Bastián estuvo ingresado en el Hospital “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, pero fue trasladado en avión sanitario a un centro más cercano a su hogar, donde comenzó a mostrar signos de despertar del coma y evolución en su estado. Sin embargo, su recuperación también se enmarca en un contexto judicial, ya que el fiscal Sergio García citó a la madre para declarar el próximo 3 de marzo.

Implicados en el Accidente

El accidente que dejó a Bastián en esta difícil situación implicó a tres personas: Manuel Molinari, conductor de la Amarok; Noamí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño. Todos están imputados por el delito de lesiones culposas agravadas, lo cual añade una dimensión legal a este trágico suceso.

El camino hacia la recuperación de Bastián se enfrenta tanto a retos médicos como a cuestiones legales, pero el amor y apoyo de su familia y la comunidad son un faro de esperanza en estos tiempos oscuros.