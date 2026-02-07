Cáncer en Argentina: Descenso Sostenido de Mortalidad en la Última Década

En el contexto del reciente “Día Mundial de Concientización sobre el Cáncer”, un nuevo informe revela avances significativos en la reducción de la mortalidad por cáncer en Argentina, destacando la importancia de la detección temprana.

A pesar de ser la principal causa de muerte entre quienes tienen entre 5 y 59 años, Argentina ha observado una tendencia alentadora: la mortalidad por tumores comunes ha disminuido consistentemente. Este avance es reflejo del creciente enfoque en la prevención y diagnóstico temprano, factores críticos para mejorar las tasas de tratamiento y supervivencia.

Según datos del Sistema de Vigilancia y Reporte del Cáncer (SIVER-Ca) del Ministerio de Salud, la tasa de mortalidad de los tumores más prevalentes ha ido en descenso durante más de diez años. En hombres, la reducción media es del 2,3% anual, mientras que en mujeres alcanza el 1,3%.

Factores de Éxito en la Reducción de Mortalidad

Las principales razones de esta mejora radican en la capacidad de realizar diagnósticos más tempranos y en el acceso ampliado a tratamientos para los cánceres más comunes.

Análisis por Tipo de Cáncer

Un desglose por tipo de tumor revela que el cáncer colorrectal presenta una disminución anual en la mortalidad del 1,5% en ambos sexos, con una incidencia estimada de 30,5 casos por cada 100.000 hombres y 19,4 por cada 100.000 mujeres. El cáncer de mama, el más común entre mujeres, muestra una incidencia de 71,3 nuevos casos por cada 100.000, con una reducción de mortalidad media del 1,7% anual en la última década, alcanzando 15,4 defunciones por cada 100.000 mujeres en 2024.

En relación al cáncer de próstata, que tiene una incidencia de 44,7 casos por cada 100.000 hombres y una mortalidad de 9,2 por cada 100.000 habitantes, se observa una tendencia similar. Por otro lado, el cáncer de cuello de útero muestra una evolución más estable, con 16,8 casos por cada 100.000 mujeres y 8,2 muertes por cada 100.000.

Estos indicadores son significativos considerando que Argentina está en la lista de países con niveles medianamente altos de incidencia y mortalidad, concentrando en 2024 cerca del 60% de las muertes por cáncer en pulmones, colon, recto, mama, páncreas, próstata, estómago y cuello de útero.

Desafíos y Futuro

Las autoridades de salud han informado sobre los avances en el fortalecimiento de los sistemas de información sanitaria y la colaboración entre Nación y provincias para mejorar la vigilancia epidemiológica y el acceso a tratamientos oncológicos.

No obstante, los expertos advierten que el desafío persiste en la reducción de desigualdades territoriales y en la necesidad de garantizar acceso temprano a estudios y tratamientos, así como en la imperiosa tarea de reforzar las estrategias de prevención para continuar con la tendencia a la baja en la mortalidad.