José Simonella: «Evitar la deuda en mercados internacionales, un objetivo muy ambicioso»

La reciente llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Argentina reaviva la preocupación sobre el cumplimiento de las metas económicas pactadas. La expectativa está puesta en las reservas del país y en cómo se afrontarán los compromisos financieros pendientes.

Con un préstamo que asciende a 20 mil millones de dólares, la evaluación del FMI se centra en la capacidad del Estado argentino para cumplir con lo acordado. El economista José Simonella enfatiza que la misión busca evaluar “el cumplimiento de las metas que Argentina se comprometió al recibir el préstamo”.

Acumulación de Reservas: Un Desafío Crucial

Uno de los puntos más críticos es la acumulación de reservas, donde el gobierno aún no ha cumplido con los objetivos. “La acumulación de reservas es uno de los principales objetivos, y el gobierno no ha podido cumplirlo”, afirmó Simonella, sugiriendo que el país podría necesitar un perdón por parte del FMI. “El desafío es conseguir un waiver”, destacó, aunque comentó que hay optimismo por la relación con Estados Unidos. Sin embargo, subrayó: “No deja de ser una preocupación para los argentinos”.

Las Necesidades Monetarias del País

A pesar de las compras de dólares por parte del Banco Central, la situación sigue siendo preocupante. “El país necesita adquirir unos 12 mil millones de dólares para enfrentar los compromisos de este año”, detalló Simonella, advirtiendo sobre la urgencia de la situación financiera.

Riesgo País y Acceso a los Mercados Internacionales

El riesgo país ha superado los 500 puntos, lo que genera alarmas en torno a la posibilidad de recurrir a los mercados internacionales. “Este nivel de riesgo implica tasas del 8,5%, mucho más elevadas que las de la deuda reestructurada”, indicó. Simonella enfatizó que la decisión de evitar emitir deuda tiene un límite: “En julio se deben pagar más de 4 mil millones de dólares en intereses y capital”.

Inflación y Credibilidad en los Datos Económicos

La reciente suspensión del nuevo índice de inflación del INDEC ha generado un impacto significativo en la credibilidad oficial. “Esto ha sido un fuerte golpe a la confianza en la elaboración de índices”, aseguró Simonella, quien señaló que “obtener un waiver del FMI es más fácil que recuperar la credibilidad”.

El economista también explicó que el cambio en la metodología del índice, que otorgaría mayor peso a los servicios, había sido una medida destinada a un ahorro fiscal. “Incluso un aumento del 2% en este índice podría impactar directamente en los ajustes para los jubilados, que representan el 50% del gasto público”, advirtió. Asimismo, enfatizó que “las estadísticas son un bien público, no deben estar bajo control de un gobierno”. Manipular esos datos, indicó, sería un error político que erosiona la credibilidad.