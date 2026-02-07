Ian Moche exige a Diputados sancionar o expulsar a Lilia Lemoine por sus comentarios sobre el autismo

Desafían a Diputada por Insultos a Joven Activista: Ian Moche Exige Disculpas Públicas

El joven defensor de los derechos del colectivo de discapacidad, Ian Moche, ha llevado un reclamo a la Cámara de Diputados, solicitando sanciones contra la diputada Lilia Lemoine por sus polémicas declaraciones. Estos enfrentamientos reflejan un intenso debate sobre la inclusión y el respeto hacia las personas con discapacidad en la política argentina.

La Controversia en el Congreso

El pasado 6 de febrero, Ian Moche, conocido activista, presentó un pedido formal a la Cámara de Diputados, pidiendo que se considere la “inhabilidad moral” de Lilia Lemoine, diputada del partido La Libertad Avanza. En su intervención, Moche solicitó que se le impusiera una sanción disciplinaria o incluso su expulsión del legislativo tras las afirmaciones despectivas que hizo sobre él.

Las Acusaciones de Moche

Las declaraciones de Lemoine levantaron polvareda al acusar a Ian de “actuar como autista” y cuestionar la salud mental de su madre, Marlene Spesso. A raíz de este incidente, el abogado de Ian, Andrés Gil Domínguez, enfatizó en redes sociales la responsabilidad que tienen los representantes del pueblo al abordar temas tan sensibles.

El Contexto de la Controversia

Este no es el primer ataque que enfrenta Ian. Hace poco, el presidente Javier Milei lo involucró en un supuesto complot kirchnerista en contra de su administración, desatando una ola de críticas. Los padres de Moche denunciaron este tipo de hostigamiento como “violencia simbólica”, y señalaron que Milei se refirió al niño y su familia de manera despectiva.

La Reacción del Ministro Andrés Larroque

En medio de esta situación, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, salió en defensa de Ian. En sus redes sociales, afirmó: “El Presidente descarga toda su crueldad sobre los más vulnerables”, reafirmando la importancia de trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad.

Larrouque también destacó: “Hablé con Ian y su familia sobre proyectos para defender los derechos de las personas del espectro autista. Una comunidad más empática e inclusiva se construye con ejemplos como el de Ian”.

El Silencio de Lemoine

Consultada por la prensa sobre la solicitud de Ian, Lemoine decidió no emitir comentarios, lo que ha generado aún más discusión alrededor de las implicancias de sus declaraciones y el papel que juegan los legisladores en el respeto hacia todos los ciudadanos.