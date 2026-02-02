Capítulo 8 de la Temporada 2 en Prime Video: Estreno y Todo lo que Debes Saber Este Martes 3 de Febrero

Desde su regreso a la pantalla en diciembre de 2025, la segunda temporada de Fallout en Prime Video ha cautivado a los fanáticos, expandiendo el universo de los videojuegos con una impresionante fidelidad visual y narrativa. Este martes 3 de febrero, todos los ojos estarán puestos en el esperado capítulo 8.

Profundizando en el mundo de *Fallout*

Ambientada en la icónica *New Vegas*, la serie no solo apela a los seguidores de Lucy, Maximus y el Ghoul, sino que también se sumerge en la rica iconografía de uno de los RPG más queridos. Aquí, la California post-nuclear es el telón de fondo donde las facciones enfrentan un inminente colapso.

Próximo estreno del capítulo 8

La segunda temporada, a diferencia de la primera con sus episodios lanzados de una vez, ha optado por estrenos semanales. Esto permitirá que los espectadores saboreen cada revelación sobre Vault-Tec y Hank MacLean. Tras un emocionante inicio, el capítulo final de la temporada 2 se transmitirá el martes 3 de febrero, a las 6 p.m. PT.

Horarios de estreno por país

¡Prepárense para el estreno! Aquí están los horarios en diferentes países:

Estados Unidos: 6:00 p.m. (PT)

6:00 p.m. (PT) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España: 3:00 a.m. (miércoles 28 de enero)

Expectativas para el capítulo final

El capítulo 8, titulado *»The Strip»*, promete ser un desenlace dramático donde las alianzas forjadas en el Mojave se pondrán a prueba. Los ecos de la guerra entre la Nueva República de California y la Hermandad del Acero resuenan con más fuerza, mientras el destino de Lucy y otros personajes se entrelaza en el caos.

Un vistazo a la trama de la segunda temporada

Lucy MacLean, quien ha rechazado su educación en el Vault, se une al Ghoul en su búsqueda por descubrir los secretos oscuros de Vault-Tec, mientras Maximus enfrenta las tensiones dentro de la Hermandad de Acero. La narrativa se desarrolla en la vibrante y peligrosa *New Vegas*, que ha permanecido intacta tras el apocalipsis, gracias a la astucia de Robert House.

¿Quiénes son los protagonistas?

El reconocido elenco regresa, incluyendo a Ella Purnell como Lucy, Aaron Moten como Maximus y Walton Goggins como el Ghoul. Además, se suman nuevas caras, como Justin Theroux, quien interpretará al intrigante Robert Edwin House.

Facciones y enemigos icónicos

Los fanáticos pueden esperar el regreso de personajes y criaturas emblemáticas del universo de *Fallout*, como los *Deathclaws* y la *Nueva República de California*. Cada enfrentamiento en *New Vegas* está destinado a ser tan intenso como intrigante.

Conexiones con el videojuego

Para aquellos que quieran profundizar más en la historia, *Fallout: New Vegas* (2010), junto con los títulos originales, ofrecen una base rica sobre la que se construye la narrativa de la serie. Con referencias y elementos del juego, la serie es una experiencia que todos los seguidores de *Fallout* disfrutarán.