Joven denunciada por manejar moto sin licencia en Palma

Una joven de 19 años fue detenida por la Policía Local de Palma tras intentar eludir un control de documentación. La historia se desarrolla en un contexto que resalta la importancia de la seguridad vial.

La Policía Local de Palma ha denunciado a una joven colombiana por presuntamente conducir una motocicleta sin tener el carné correspondiente. Los hechos ocurrieron el 27 de enero alrededor de la 1:20 de la mañana, durante un control de documentación en la calle Ausias March.

La maniobra evasiva

La patrulla que realizaba el control observó que una motocicleta se detuvo a unos 50 metros del operativo. La joven que la conducía, al ver la presencia policial, decidió estacionar el vehículo y alejarse a pie en dirección a la plaza Santa Pagesa, intentando evadir la situación.

Desenlace del control

Los agentes lograron alcanzar a la joven y, al solicitarle la documentación, esta confesó que nunca había obtenido ninguna licencia de conducción. Según su relato, el vehículo pertenecía a su madre, y lo había tomado sin su consentimiento.

Confirmación materna

Minutos después, la madre de la implicada llegó al lugar y corroboró la versión de su hija, añadiendo que la motocicleta carecía de seguro obligatorio. Su intención era que el vehículo permaneciera guardado hasta que su hija obtuviera el permiso de conducir.

Consecuencias legales

Como resultado de estos hechos, la joven fue informada de su condición de investigada por un posible delito contra la seguridad vial y fue citada para un juicio rápido. Por su parte, la motocicleta fue retirada por una grúa municipal y llevada al depósito de Son Toells, mientras que la Sala de Atestados derivó las diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia.