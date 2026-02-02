Capturan a un hombre y una menor con moto robada

En una intervención rápida, la policía de Trelew logró desarticular un intento de robo cuando detuvo a dos personas en el centro de la ciudad, involucradas en el traslado de una motocicleta robada.

En la madrugada del domingo, alrededor de las 3:20 horas, agentes de la Comisaría Segunda de Trelew llevaron a cabo una exitosa operación que culminó en la detención de dos individuos que intentaban transportar a pulso una motocicleta robada. El incidente ocurrió en la avenida Rawson, entre Mitre y Pellegrini, donde la policía actuó tras notar actitudes sospechosas.

Recuperación del Vehículo y Herramientas Incautadas

Los oficiales se encontraron con una motocicleta marca Corven, modelo Triax 150, que había sido sustraída. Durante la revisión del área, se halló una linga de seguridad cortada y un tambor de motocicleta dañado, elementos que levantaron aún más sospechas sobre las actividades ilícitas que se llevaban a cabo.

Identificación y Arresto de los Involucrados

Luego de un exhaustivo rastrillaje, las autoridades lograron identificar y detener a G.O.A.J., uno de los involucrados, en las cercanías del Pasaje San Luis. La otra persona detenida fue una menor de edad, interceptada en la calle 25 de Mayo, próxima a la Plaza Independencia. Además, se secuestraron herramientas, incluyendo un alicate y llaves modificadas, utilizadas presumiblemente en el robo.

Restitución del Vehículo

Según el proceso establecido por el Ministerio Público Fiscal, la motocicleta será devuelta a su propietario una vez se demuestre su titularidad. Los detenidos permanecen bajo la supervisión de la Oficina Judicial, y enfrentará una audiencia de control en la mañana de este lunes.