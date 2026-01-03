Captura de Nicolás Maduro: Lo último sobre el ataque de EE.UU. a Venezuela

Los recientes eventos en Venezuela han captado la atención mundial, tras la sorprendente captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte del gobierno de Estados Unidos. A continuación, exploramos los detalles de esta operación y sus repercusiones.

Estados Unidos confirma la captura de Maduro

En una declaración que ha reavivado tensiones diplomáticas, el presidente Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y su esposa, argumentando que ambos han sido trasladados fuera de Venezuela tras un ataque militar coordinado.

Detalles de la Operación Militar

La operación ocurrió en medio de una serie de explosiones que se reportaron en Caracas, incluyendo ataques a instalaciones militares. Desde entonces, el gobierno venezolano ha solicitado pruebas de vida de Maduro y Flores, además de declarar el estado de emergencia y movilizar sus fuerzas armadas.

Las Explosiones en Caracas

La onda expansiva de las explosiones resonó en varios sectores de la capital, llevando al gobierno a mencionar un ataque indiscriminado que afectó tanto instalaciones militares como civiles. Testigos indicaron que columnas de humo eran visibles desde distintos puntos de la ciudad.

Reacciones desde Venezuela

La vicepresidenta Delcy Rodríguez exige una «prueba de vida» de Maduro y su cónyuge, mientras que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que el gobierno estaba recopilando información sobre posibles víctimas civiles.

Posibles Causas de la Captura

La Casa Blanca ha acusado a Maduro de estar involucrado en el narcotráfico, desatando una ola de ataques en el Caribe a embarcaciones asociadas con este crimen. El proceso judicial contra Maduro ya está en marcha en Nueva York, donde se le imputan varios cargos delictivos.

Declaraciones de Trump y el gobierno estadounidense

Trump afirmó que la operación fue realizada en colaboración con las fuerzas del orden de EE.UU. y la ha descrito como un éxito rotundo. Según el mandatario, la planificación se llevó a cabo minuciosamente, con retrasos provocados por condiciones climáticas.

Impacto Internacional y Reacciones Globales

Este suceso ha provocado reacciones encontradas en la comunidad internacional, con varios países condenando el uso de la fuerza y otros mostrando apoyo a la decisión de Estados Unidos. La situación continúa siendo monitoreada de cerca por líderes internacionales.

Posibles Consecuencias a Futuro

Los eventos recientes podrían tener repercusiones significativas no solo para Venezuela, sino para la política internacional en general, enfatizando la necesidad de un análisis profundo sobre el accionar de las potencias y sus implicaciones en el destino de naciones soberanas.