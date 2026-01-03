Korina Rivadeneira celebra la detención de Nicolás Maduro: ‘El fin ha comenzado, cayó el payaso’

La reciente captura de Nicolás Maduro ha desatado una ola de alegría entre los venezolanos, especialmente en Lima, donde una comunidad de migrantes se reunió para celebrar este monumental acontecimiento.

Celebraciones en Lima: Un Nuevo Amanecer para Venezuela

La embajada de Venezuela en Lima se convirtió en un epicentro de alegría, donde ciudadanos venezolanos se reunieron para festejar la noticia de la captura de Nicolás Maduro. Entre canciones y banderas, compartieron su esperanza en un futuro mejor para su país.

Kotina Rivadeneira Manifiesta su Apoyo

La actriz venezolana Korina Rivadeneira, actualmente radicada en Perú, no tardó en expresar sus sentimientos tras este acontecimiento histórico. A través de sus redes sociales, Rivadeneira compartió su fervorosa esperanza de que este evento marque el comienzo del fin de una era de opresión en su patria.

Impacto de la Operación Militar

El 2 de enero, Caracas fue escenario de intensos combates después de una destacada operación militar estadounidense. El presidente Donald Trump anunció que su país había llevado a cabo un exitoso ataque que resultó en la captura de Maduro, quien fue trasladado fuera del país junto a su esposa.

Trump describió la operación como “brillante”, confirmando así la fiel colaboración de las fuerzas armadas estadounidenses en este suceso que promete cambiar el rumbo del país sudamericano.

Reacciones de Personalidades y Activistas

Entre los que salió a celebrar y manifestar su apoyo se encuentra la actriz Korina Rivadeneira, quien ha realizado múltiples declaraciones sobre la crítica situación política en Venezuela. Tras la captura, utilizó sus plataformas digitales para animar a otros venezolanos, expresando su deseo de ver el fin del “régimen narcoterrorista” que ha azotado a su país.

Un Mensaje de Esperanza

Rivadeneira no escatimó en palabras al calificar a Maduro de “payaso” y “títere”, impulsando a sus seguidores a seguir luchando contra el régimen. “¡Que caigan todos, por favor, que arranquen al régimen de raíz!” instó la actriz, un llamado que resonó con fuerza en sus seguidores.

Apoyo Internacional y Político

La captura de Maduro fue también celebrada por figuras políticas, como la congresista Adriana Tudela, quien afirmó que “hoy es el principio del fin de la dictadura más criminal y nefasta de Sudamérica.” Este evento ha generado un fuerte impacto en la comunidad internacional, así como una ola de apoyo hacia el gobierno legítimo que busca establecer un nuevo orden en Venezuela.

La Lucha por la Libertad Continúa

Korina Rivadeneira sigue compartiendo mensajes de apoyo en sus redes sociales, enfatizando que la lucha por la liberación de Venezuela está lejos de terminar. En sus publicaciones, afirma: “Estados Unidos no está atacando a Venezuela, está atacando el cartel terrorista más grande de la historia.”

Un Futuro Brillante por Delante

A medida que los venezolanos continúan celebrando este cambio significativo, la comunidad internacional observa de cerca el futuro de Venezuela, esperando que este sea un paso hacia un país libre y democrático.