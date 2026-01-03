Las 3 Reformas Clave para Impulsar la Economía de Milei

El exministro Domingo Cavallo advierte que el próximo año será crucial para las políticas económicas de Javier Milei. Su enfoque se centra en una serie de reformas necesarias para garantizar el crecimiento sostenible del país.

El 2026 se perfila como un año definitorio para el rumbo económico de Argentina, según Domingo Cavallo, exministro responsable de la Convertibilidad. Con un mensaje claro, Cavallo destaca que el gobierno debe mantenerse alerto y proactivo: «No hay que dormirse en los laureles.»

Fundamentos Sólidos peroNecesidad de Reformas

Aunque el ajuste fiscal realizado hasta ahora y el RIGI establecen una base prometedora, Cavallo sostiene que es esencial implementar una secuencia estructural de reformas para activar el mercado interno.

La Hoja de Ruta: Tres Pasos Clave

Según el análisis del exministro, el éxito del plan económico depende de tres acciones inmediatas del gobierno:

1. Reprivatizaciones para el Desarrollo de Infraestructura

Cavallo propone la pronta venta de empresas estatales, que fueron estatizadas tras el 2001, para generar fondos que permitan mejorar la infraestructura. Según él, «sin infraestructura moderna, el crecimiento tendrá un techo bajo».

2. Un Nuevo Enfoque Monetario al Estilo Peruano

El exministro sugiere la creación de un nuevo régimen monetario que permita al Banco Central acumular reservas rápidamente y reducir el Riesgo País a menos de 300 puntos.

3. Impulso a las PYMEs mediante Modernización Laboral

Se debe extender el RIGI a las pequeñas y medianas empresas, buscando equilibrar la carga impositiva y generar un entorno más competitivo.

Cambio de Perspectiva: Riesgo País versus Inflación

En un planteamiento innovador, Cavallo argumenta que la reducción del Riesgo País debe ser prioritaria frente a la lucha contra la Inflación. Este cambio de enfoque busca mitigar el riesgo de una devaluación abrupta.

Como él mismo explica, «anunciar metas de inflación extremadamente ambiciosas puede llevar al gobierno a ser desmentido por la realidad». Una política monetaria demasiado restrictiva podría aumentar la recesión económica.

Del Modelo de Convertibilidad a una Estabilidad Real

Cavallo, anteriormente defensor de la libre circulación del dólar, ahora enfatiza la importancia de la infraestructura y el acceso al crédito. Cree que las tasas de interés deben estar alineadas con la capacidad de crecimiento del país para reinvigorizar el consumo familiar.

Su mensaje final es claro: cualquier impacto negativo de la liberación total del cepo cambiario debería gestionarse cuidadosamente, evitando que coincida con la próxima elección de 2027.