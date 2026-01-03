Latinoamérica se liberta de una dictadura

La captura del ex presidente venezolano Nicolás Maduro ha encendido una esperanza renovada en la política latinoamericana. Mauricio Macri, ex líder argentino, aplaude este hito y pide un inmediato restablecimiento de la democracia en Venezuela.

En un mensaje contundente compartido en X, Macri expresó su satisfacción por la detención de Maduro, a quien califica como un dictador que ha causado un sufrimiento inmenso en su país. En su posteo, remarcó que durante años ha denunciado las atrocidades del régimen venezolano, vinculado en ocasiones con el gobierno argentino.

Un Mensaje de Esperanza para Venezuela

Macri enfatizó que la detención de Maduro marca el fin de la impunidad de un líder que se creía intocable. «Celebro la detención de Nicolás Maduro y espero que el orden democrático pueda restablecerse de inmediato», manifestó en su publicación.

Apoyo Incondicional a Líderes Democráticos

Asimismo, Macri mostró su apoyo a la oposición venezolana, mencionando a María Corina Machado como una valiente luchadora por la libertad. «Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura», agregó, sugiriendo que se inicia una nueva etapa en la política regional.

Reacciones desde el PRO

El secretario de relaciones internacionales del PRO, Fulvio Pompeo, también celebró la detención, calificándola de «histórica». Desde el partido de Macri se emitió un comunicado que denunciaba los abusos del régimen de Maduro y exponía su deseo de ver a Venezuela libre de opresión.

Urgencia en la Reinstauración de la Democracia

El PRO subrayó la importancia de que el pueblo venezolano recupere su libertad y su democracia, apoyando a figuras como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado para liderar esta transición.

Notas de Optimismo desde Buenos Aires

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, junto a Cristian Ritondo, jefe del bloque en Diputados, se unieron al sentimiento de celebración, reafirmando el mensaje de que el pueblo venezolano ha triunfado por fin.

Un Llamado a Honrar el Sufrimiento del Pueblo Venezolano

La legisladora Laura Alonso recordó el sufrimiento de millones de venezolanos desde el golpe de Chávez en 1992, enfatizando que este es un momento para abrazarlos y recordar que su lucha no ha sido en vano.