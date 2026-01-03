Perú evalúa dividir activos de Petroperú tras pérdidas millonarias

Controversia en Perú: El Gobierno Planea Dividir la Petrolera Estatal

El presidente José Jerí ha anunciado un plan audaz para reestructurar los activos de Petróleos del Perú SA, en medio de crecientes críticas y tensiones políticas.

Un Anuncio Sorprendente en Nochevieja

En un decreto publicado a pocas horas de la medianoche del 31 de diciembre, el mandatario dio a conocer su intención de dividir los activos de la compañía estatal, incluyendo una nueva refinería valuada en miles de millones de dólares que ha estado generando importantes pérdidas.

Críticas y Temores por una Privatización

El anuncio ha suscitado una oleada de críticas, con opositores calificando el esfuerzo como una «privatización riesgosa». Algunos legisladores ya están buscando la destitución de la ministra de Economía, Denisse Miralles, en respuesta al decreto.

Un Alivio Necesario para las Finanzas Públicas

Petróleos del Perú ha sido un lastre para las finanzas del país, requiriendo rescates que suman aproximadamente 17.000 millones de soles (US$5.000 millones) en los últimos años. El decreto es considerado el intento más significativo de reestructurar una empresa que ha luchado por mantenerse a flote sin apoyo gubernamental.

Obligaciones de Deuda sin Solución a la Vista

A pesar de la reestructuración propuesta, el decreto no aborda las deudas de la compañía, que ascienden a unos US$5.450 millones, una carga que preocupa a los expertos financieros. Según estimaciones, Petroperú tiene una «incapacidad estructural» para generar liquidez, con apenas 66 millones de soles en efectivo a finales de octubre.

Tensiones Internas en el Gobierno

Desde su llegada al poder en octubre, José Jerí ha enfrentado desafíos significativos para liderar Petroperú, habiendo nombrado a tres presidentes del directorio en un breve período. El clima interno se complica aún más con la moción de censura redactada por la legisladora Heidy Juárez, quien sostiene que el decreto es ilegal por no haber sido evaluado por el Congreso.

La Refinería de Talara en el Ojo de la Tormenta

Una parte crucial de los problemas financieros de Petroperú gira en torno a la refinería de Talara, que costó US$6.000 millones y cuya inauguración estuvo marcada por sobrecostos y demoras. El reciente decreto también permite la creación de nuevas unidades de negocio para manejar este y otros activos, aunque no especifica la dirección futura de esas unidades.

Pronto se Tomarán Decisiones Clave

Con el decreto, la agencia ProInversión tendrá la tarea de segregar la refinería de Talara y otros activos, pero los detalles sobre cómo se manejarán estas nuevas divisiones siguen sin aclararse. La situación continua en desarrollo y podría tener un impacto significativo en el futuro económico del país.