Captura de Nicolás Maduro no significa el fin del régimen, advierte experto internacional

En una madrugada histórica, el 3 de enero de 2026, se concretó la captura del controvertido líder venezolano Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense en Caracas. Junto a él también fue detenida su esposa, Cilia Flores, un giro que promete reconfigurar el futuro del país.

La incursión militar, capitaneada por fuerzas estadounidenses, se llevó a cabo con bombardeos precisos en la capital venezolana, mientras el país dormía. Tanto Maduro como Flores fueron transportados a suelo estadounidense, donde enfrentarán graves acusaciones de narcotráfico y narcoterrorismo, según lo informado por la Fiscalía General de EE. UU. Este movimiento, autorizado por el entonces presidente Donald Trump, desató una oleada de reacciones tanto en Venezuela como en el ámbito internacional, con imágenes del dictador esposado que rápidamente se volvieron virales.

Repercusiones Políticas en un País en Crisis

La captura de Maduro tanto puede considerarse un avance en la lucha contra el narcotráfico como un revés a la democratización de Venezuela. Manuel Camilo González, experto en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, dialogó con Infobae Colombia sobre las implicaciones que este suceso tendrá para la política regional. “Esto es una operación militar de extracción. No significa que el régimen autoritario haya desaparecido por completo”, advirtió González, destacando la permanencia de figuras clave dentro del gobierno actual.

La Continuidad del Poder

González subrayó que, pese a la detención de Maduro, individuos como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, continuarán al mando, lo que sugiere que la estructura de poder en el país puede perdurar. Esta situación plantea un período de inestabilidad donde el control sobre el territorio podría ser ejercido desde afuera por parte de Estados Unidos.

Escenario Geopolítico y Nuevos Desafíos

La intervención fue interpretada como un reordenamiento estratégico por parte de EE. UU. ante lo que se percibe como una amenaza a su seguridad nacional. El académico mencionó que esta operación refleja un patrón de intervención que podría caracterizar futuras acciones en América Latina, señalando que el asunto de recursos naturales, particularmente el petróleo, está en el centro de la realpolitik detrás de esta acción.

Un Futuro Incierto para la Oposición

Las declaraciones de Trump tras la operación han generado dudas respecto a la dirección que tomará la oposición venezolana. González expresó que las acciones del presidente estadounidense plantean más preguntas que respuestas sobre el futuro político del país, intensificando las incertidumbres en torno a la posible intervención militar y la figura de líderes opositores en este proceso.

Un Cambio de Reglas en el Hemisferio

La captura de Maduro no solo es un momento clave para su régimen, sino también un precedente que establece un claro mensaje a otros gobiernos que desafían la influencia estadounidense en la región. La situación actual podría redefinir las dinámicas de poder en América Latina, marcando un cambio significativo en la manera en que se manejan los conflictos y las relaciones internacionales.