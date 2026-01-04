EE.UU. Ataca a Venezuela: ¿Preludio de una Invasión a Groenlandia?

El reciente ataque militar de EE.UU. en Venezuela ha reavivado rumores sobre un posible interés estadounidense en apoderarse de Groenlandia, un territorio clave que atrae la atención de la extrema derecha tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Un Nuevo Capítulo de la Geopolítica en el Ártico

La controversia surgió cuando Katie Miller, esposa de un alto asesor de Donald Trump, publicó un mapa de Groenlandia junto a la frase provocativa «PRONTO» en su cuenta de X, tras el ataque en Sudamérica. Esta acción no pasó desapercibida y generó una oleada de críticas en Dinamarca.

Reacción Danesa ante las Amenazas de Anexión

Jesper Møller Sørensen, embajador danés en EE.UU., respondió a Miller recordando el vínculo de defensa que une a ambos países. «Somos aliados cercanos y debemos seguir trabajando juntos. La seguridad de EE.UU. también es la de Groenlandia y Dinamarca», expresó. Además, destacó el aumento en el gasto en defensa de Dinamarca, que alcanza los 13.7 mil millones de dólares para garantizar la seguridad en el Ártico.

Designaciones y Comentarios Controversiales

En medio de la tensión, Trump designó a Jeff Landry como enviado especial a Groenlandia. Landry, exfiscal general, mostró su apoyo al ataque militar contra Maduro, subrayando la necesidad de una acción decisiva en la lucha contra el narcotráfico. “Gracias, @realDonaldTrump, por responsabilizar a individuos como Maduro”, declaró en X.

La Estrategia de EE.UU. en el Ártico

Trump no ha descartado la posibilidad de una acción militar para tomar el control de Groenlandia, territorio considerado estratégico no solo por su ubicación, sino también por sus potenciales recursos minerales. “No lo descarto”, afirmó en una entrevista, defendiendo la importancia de Groenlandia para la seguridad internacional.

Reacciones desde Groenlandia y Dinamarca

Ante estas declaraciones, la Inteligencia de Defensa de Dinamarca catalogó a EE.UU. como un riesgo para la seguridad, señalando un cambio en las dinámicas transatlánticas. Los líderes daneses han reiterado que «no se puede anexar otros países» y la mayoría de los groenlandeses prefieren la independencia a convertirse en parte de EE.UU.

Perspectivas Futuras Controversiales

Expertos en relaciones internacionales expresan preocupación ante la posibilidad de que EE.UU. despliegue tropas en Groenlandia, lo que podría llevar a una escalada del conflicto. Jennifer Kavanagh, analista de Defensa, comentó que aunque anteriormente había minimizado estas amenazas, ya no está tan segura de la despolitización de la situación.