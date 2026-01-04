Más de 200 Funcionarios: Novedades en el Boletín Oficial sobre Designaciones y Prórrogas

El Boletín Oficial de diciembre se ha visto inundado por una serie de cambios en la administración pública, destacando la continuidad y las nuevas designaciones de altos funcionarios.

El primer día de diciembre marcó el inicio de una serie de movimientos significativos dentro de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, con la prórroga de contratos de doce funcionarios clave. A tan solo un día, se hizo oficial la designación de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad, junto con Martín Alejandro Ferlauto, quien asumió como secretario de Seguridad Nacional. En una línea similar, Cristian Ezequiel Auguadra fue nombrado secretario de Inteligencia de Estado.

Más de Noventa Nuevos Funcionarios en un Mes

Según un informe de PERFIL, en diciembre se publicaron más de noventa nuevas designaciones y se prorrogaron contratos de 110 funcionarios, evidenciando un movimiento constante en la estructura del gobierno. Sin embargo, algunas discusiones sobre cargos ocupados en 2024 fueron solo reveladas en este mes, lo que suma una capa de complejidad a la transparencia del proceso.

Excepciones y Requisitos Mínimos

Notablemente, Mabel Sonia Judith Del Papa Ferraro asumirá a partir del 3 de febrero de 2025 un rol crucial en la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, a pesar de que su nombramiento incluye excepciones a los requisitios típicos de experiencia y formación académica, como lo estipula el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial.

Prórrogas Constantes en la Última Parte del Año

Durante el mes de diciembre, cada día laborable trajo consigo una nueva prórroga o nombramiento. Por ejemplo, el 31 se extendió la función de Diego Hernán Genovese en la Auditoría Contable de la Secretaría General de la Presidencia. También en su caso se han hecho excepciones en cuanto a los requisitos establecidos para su continuidad.

Impacto en el Empleo Público

Un informe del Indec revela que entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se han perdido 61.569 puestos de trabajo en la administración pública, reflejando una reducción del 18% en la cantidad de empleados, que ha pasado de 343.354 a 281.785. El último mes reportado, entre octubre y noviembre de 2025, muestra una disminución de 785 puestos más.

Análisis de los Datos de Empleo

En el último año, del mismo lapso, se registraron 22.322 empleos públicos menos, lo que representa una caída del 7,3% en comparación interanual. Las cifras en la administración centralizada y descentralizada también mostraron descensos significativos por regiones, afectando a cientos de empleados en diversos sectores.

El informe detalla que la Secretaría de Presidencia ha tenido una variación negativa notable (-6,2%) debido a la reestructuración bajo el Decreto 793/25, que trasladó la Secretaría de Comunicación y Prensa a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.