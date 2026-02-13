Capturado: Buscado por Robo Finalmente Detenido

Detenciones en la marcha contra la reforma laboral: un joven permanece bajo custodia

El miércoles pasado, durante una intensa manifestación contra la reforma laboral en Buenos Aires, las autoridades detuvieron a un grupo de veinte personas. De todas ellas, solo una permanece en prisión debido a una orden de captura previa.

Un detenido con antecedentes El joven que sigue arrestado es Tomás Sánchez, de 27 años, oriundo de José C. Paz. Este viernes, será trasladado a la jurisdicción bonaerense debido a una causa en su contra por robo.

El resto de los arrestos y la situación legal Los otros manifestantes, liberados en las horas posteriores, aún enfrentan cargos por “atentado y resistencia a la autoridad”. Estas causas están siendo investigadas por la Unidad Flagrancia Este, bajo la dirección de la fiscal Malena Mercuriari.

El perfil de los detenidos Entre los arrestados se encontraban militantes del Partido Justicialista y otros como un mecánico de motos. También fue arrestada una agrupación de siete fieles seguidores de Juan Grabois, quien denunció que la detención fue producto de un operativo desmedido, indicando que sus seguidores fueron arrestados mientras se desconcentraban pacíficamente a varias cuadras del Congreso.

Militantes de diferentes causas Uno de los detenidos, el abogado Juan Manuel Reichenbach, miembro del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), fue liberado esa misma noche. Reichenbach había colaborado en la reciente campaña electoral de Grabois, cuyo esfuerzo le valió una banca en el Congreso. Otro integrante del MTE liberado fue Maximiliano Melgar, natural de Mercedes, Buenos Aires. Mientras tanto, detenidos como Francisco Daniel Mansilla y Julián Catalano del PJ, se hicieron sentir en redes sociales, afirmando que su arresto era injusto y que su causa era la defensa de su país.

Otros manifestantes destacados Entre los arrestados, se encontraban también Nicolás Viñas, un fotógrafo de La Plata, y Leónidas Andrés Orquera, un mecánico que, antes de ser detenido, había compartido en sus redes sociales un mensaje de resistencia a las injusticias contra los jubilados.