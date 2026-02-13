Santiago Casas: «El índice se mantiene, el tipo de canasta no altera los resultados»

Con la reciente media sanción de la reforma laboral y un entorno económico complejo, expertos analizan el futuro inmediato del país y las tensiones que podrían surgir entre inflación, crédito y reservas.

Santiago Casas, economista destacado, compartió su visión en Canal E, subrayando que el Gobierno ha logrado renovar más del 120% de sus vencimientos en pesos, aunque advierte sobre tensiones críticas en el panorama económico.

Resultados de la Licitación del Tesoro

En una reciente licitación del Tesoro Argentino, se alcanzó un rollover del 123% sobre vencimientos, gracias a una colocación efectiva que no solo cumplió con compromisos financieros, sino que también absorbió liquidez del mercado. Casas destacó que, de un total de vencimientos de 8 billones de pesos, se colocaron 9 billones, con un 72% de estas colocaciones bajo tasas fijas, lo que busca estabilizar la curva de deuda.

Consideraciones sobre la Inflación

Con una inflación registrada del 2,9% en enero, la discusión sobre la metodología de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se intensifica. Casas manifestó cautela, afirmando que la variación del índice podría no ser drástica, aunque anticipa que los efectos visibles podrían presentarse en los próximos meses debido al aumento en los precios regulados, especialmente en tarifas, aunque sin esperar cambios bruscos.

El Crítico Equilibrio entre Crédito y Reservas

En cuanto a la dirección económica, Casas sugirió que el camino hacia la reducción del riesgo país será gradual y complejo. Denunció un estancamiento en la economía real, especialmente en sectores con alta demanda de empleo, y destacó la necesidad de tomar decisiones difíciles para revitalizar la economía, a pesar de los riesgos inflacionarios asociados.

A medida que se enfrenta a vencimientos constantes y obligaciones con organismos internacionales, casas planteó un dilema fundamental: el crecimiento, la inflación y la acumulación de reservas están en constante competencia por recursos limitados en un entorno económico vulnerable.