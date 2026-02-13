Descubre la Nueva Universidad en Villa El Libertador: Un Proyecto Innovador

La Nueva Universidad Provincial en Villa El Libertador: Transformando el Futuro Educativo de Córdoba

Con una inversión de más de 5.380 millones de pesos, la construcción de la Sede Regional Zona Sur Capital de la Universidad Provincial de Córdoba promete revolucionar el acceso a la educación superior en una de las áreas más necesitadas de la ciudad.

Una Infraestructura que Promueve la Educación

La nueva sede se ubicará en un terreno de 1.650 metros cuadrados, junto al Centro de Participación Comunal del barrio. Contará con tres niveles y más de 2.100 metros cuadrados de espacio cubierto, ofreciendo aulas híbridas, talleres, una biblioteca, laboratorios, gabinetes informáticos, áreas administrativas, una cantina y un centro de estudiantes. Esta amplia oferta permitirá el establecimiento de diversas carreras universitarias, incluidos licenciaturas y profesorados en áreas técnicas y profesionales.

Impacto Social y Educativo en la Zona

Este espacio no solo beneficiará a los estudiantes, sino que también impactará directamente a una población de más de 113 mil personas en la denominada “zona núcleo” del sudeste de Córdoba. Estudios revelan que un 40% de los jóvenes de la región afirma que se inscribiría en estudios universitarios si existiera una oferta local, lo que sugiere una matrícula potencial de alrededor de 4 mil estudiantes a corto plazo.

Una Decisión Estratégica y Simbólica

La creación de una sede universitaria pública en Villa El Libertador no solo responde a una necesidad educativa, sino que también representa una importante decisión política. Con este proyecto, se reconfigura el mapa educativo de la ciudad, desplazando el eje de la educación superior hacia nuevas centralidades fuera del centro tradicional.

Una Visión de Federalización Universitaria

El gobernador Martín Llaryora ha destacado que la expansión de la UPC forma parte de una estrategia de «federalización universitaria», que busca descentralizar el acceso a la educación. Esta política no solo se traduce en infraestructura, sino que también pretende fortalecer el capital social y la pertenencia institucional en comunidades donde la presencia del Estado ha sido escasa.

Un Espacio de Esperanza y Desarrollo

En el ámbito municipal, la obra respalda la gestión de Daniel Passerini en una zona con un historial de demandas sociales y escasa inversión en desarrollo. La universidad no ofrecerá soluciones rápidas, pero sí aportará a un cambio de paradigma: transformará la percepción del barrio y creará nuevas expectativas para los residentes.

Más allá de un Edificio: La Sostenibilidad del Proyecto

El desafío radica en asegurar que esta universidad se consolide como un espacio dinámico de aprendizaje y desarrollo social. La real transformación dependerá de la calidad educativa que se ofrezca y de la capacidad de inclusión de los sectores más vulnerables. Con esta nueva sede, ya son 14 los campus de la universidad en la provincia, lo que señala un compromiso con la educación accesible y transformadora.

El verdadero valor de esta obra radica en su capacidad para convertirse en un motor de cambio en la comunidad, generando oportunidades y conocimiento que impactarán en el futuro de sus habitantes.