Capturan a dos hombres por robo en Diadema, Argentina

Título: Intento de robo en Chubut: dos hombres capturados tras denuncia de una mujer

Bajada: La rápida intervención policial permitió la detención de los sospechosos, quienes intentaron ingresar a una vivienda y sustrajeron herramientas valiosas.

La Policía del Chubut actuó de inmediato luego de recibir un llamado de auxilio de una mujer que denunciaba un intento de robo en su propiedad. Según la información proporcionada, dos hombres habrían ingresado sin consentimiento con el objetivo de sustraer herramientas.

Los Hechos

El incidente ocurrió cuando la mujer, alarmada, notificó a la Comisaría de la Mujer Zona Sur sobre la situación. En su declaración, mencionó que los sospechosos se habían llevado una soldadora eléctrica de la marca “Gama”, modelo Turbo, de color azul, además de una máscara de soldar.

Intervención Policial

Al llegar al lugar, los efectivos policiales divisaron a los presuntos delincuentes frente a la vivienda, en un vehículo Renault Cardinal. El baúl del auto estaba abierto y contenía los objetos robados. La mujer reconoció a los hombres como los hijos de su ex pareja, con quien actualmente tiene una medida cautelar en vigor.

Detención de los Sospechosos

Los detenidos, identificados como L E V. de 28 años y L E V. de 22 años, fueron llevados a la comisaría, donde permanecerán hasta la realización de la audiencia de control de detención.