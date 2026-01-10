Protesta contra ICE en Minneapolis: Varios arrestos y creciente atención pública

El clima de indignación crece en Estados Unidos tras el trágico desenlace de Renee Nicole Good, de 37 años, quien fue abatida durante un operativo de ICE. Las manifestaciones se intensifican, llamando a la reflexión sobre las tácticas de inmigración del gobierno.

En las primeras horas del sábado, se registraron al menos tres arrestos durante una manifestación anti-ICE en Minneapolis. La protesta se enmarca dentro de un contexto más amplio de descontento por las medidas de cumplimiento migratorio, exacerbado por la reciente muerte de Good. Justo un día después de su trágico fallecimiento, un tiroteo en Portland, donde agentes de la patrulla fronteriza hirieron a dos personas, aumentó aún más la tensión en el ambiente.

Detalles del Incidente Fatídico

Renee Nicole Good perdió la vida tras ser disparada por un agente de ICE en un operativo en una calle residencial. La situación fue grabada por testigos, y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, atrayendo la atención internacional.

Según las afirmaciones de la administración de Trump, el agente actuó en defensa propia, argumentando que Good intentó atropellarlo al escapar. Sin embargo, el video evidencia una narración más compleja.

Nueva Grabación Desata Debate

Recientemente, se hizo público un nuevo video que muestra el mismo encuentro, pero desde la perspectiva del agente involucrado. En la grabación, se pueden escuchar las sirenas de fondo mientras el oficial se aproxima a la SUV de Good. Ella, asomándose por la ventana, parece adoptar una postura desafiante: «Eso está bien, amigo, no estoy enojada contigo».

En medio del creciente tumulto, la esposa de Good, quien grababa desde su propio dispositivo, aparece en la toma. «Ciudadana estadounidense, ex maldito veterano», grita, remarcando la tensión del enfrentamiento. «¿Quieres venir a atacarnos? Te desafío a que te vayas a almorzar, grandullón».

Un Giro en la Narrativa

Mientras otros oficiales se acercan al vehículo, Good intenta maniobrar retrocediendo antes de lanzarse hacia adelante. En ese momento, el agente abre fuego. La situación se torna caótica, y en medio del caos, se escucha a alguien gritar, generando aún más indignación pública.

De acuerdo con las políticas de ICE, se espera que los agentes activen sus cámaras corporales al inicio de cualquier actividad de enforcement. Sin embargo, este nuevo material fue grabado por el teléfono del agente y no está claro si contaba con una cámara activada durante el incidente. La falta de claridad en los protocolos de grabación ha llevado a un llamado generalizado a la transparencia en las acciones de los agentes de inmigración.